Donație din aplicație. BT susține Asociația Blondie, pentru salvarea copiilor grav bolnavi din România. Cum poți dona direct din BT Pay?

Clienții Băncii Transilvania pot acum să doneze bani din aplicația BT Pay către Asociația Blondie, pentru transportarea copiilor grav bolnavi în străinătate la tratament, cu avionul.

Copii grav bolnavi, transportați cu avionul medical la clinici în străinătate, cu ajutorul Asociației Blondie / Foto: Facebook - Asociația Blondie

Din 9 noiembrie, dacă ești client la Banca Transilvania poți să ajuți Asociația Blondie să salveze vieți chiar cu un simplu „click” din aplicația BT Pay.

Mai exact, poți să donezi direct de pe telefon bani și să-i ajuți pe cei de la Blondie să scrie la timp povestea zborului cu numărul 130 - în care vor fi transportați copii bolanvi la tratament în spitalele din afara României:

„Uite, de azi, dacă ești client al Banca Transilvania ne poți ajuta și mai ușor și mai repede, donând direct din aplicația BT Pay către Asociația Blondie. Pentru că ei, copiii care au nevoie să zboare către spitalele din afara țării ca viața să le fie salvată, nu au niciodată timp!

Tot de azi vă chemăm să scriem și citim împreună poveștile copiilor care zboară spre roz, ale mamelor care, uneori, uită să respire, ale doctorilor, piloților, ale oamenilor care spun «da». Le-am numit «Povesti care nu au timp» și din șirul lor, azi, povestea zborului 129. Lasă-ne un comentariu si scrie-ne și tu povestea zborului în care ai fost cu noi”, scria Asociația Blondie pe pagina de Facebook în ziua de 9 noiembrie.

„Donează direct de pe telefon și ajută-ne să scriem la timp povestea zborului 130. Oamenii de la Asociația Blondie sunt cei care mută munții din loc pentru a duce copiii bolnavi în străinătate la tratament, cu avionul. Un avion doar pentru ei. Ajută-i să scrie povestea următorului zbor: donează direct din BT Pay”, au transmis și reprezentanții de la Banca Transilvania în urmă cu o zi.

De doi ani, Asociația Blondie transportă cu avioane medicale toți copiii grav bolnavi care au nevoie să ajungă la spitale din afara țării pentru că afecțiunea de care suferă nu poate fi tratată în România.

Povestea zborului 129: „În lumină, mamele plâng”

Cei de la Asociația Blondie au spus povestea zborului 129, un zbor cu multe emoții și multă tensiune. Într-un avion medical, în drum spre clinicile din străinătate, se aflau 5 copii, 5 mame, 2 tați, 5 medici și cei de la Asociația Blondie. De această dată a fost nevoie de cinci ambulanțe:

„E prima dată când așteptăm 5 ambulanțe, dar sigur nu e numai asta. Am ajuns la zborul 129, suntem deja obișnuiți cu tot mersul, cu imaginea bebelușilor albi și prea cuminți, înghesuiți de aparatele care îi ajută să respire și să le poarte medicamentele prin venele mici și obosite. Dar e ceva în zborul ăsta care ne face să vorbim în șoaptă și să privim insistent monitoarele de deasupra scaunelor unde un avion animat desenează peste harta Europei drumul de la București la Milano. (…) Era pustiu aeroportul când am plecat. Poate asta e! Că zburam noaptea.

A ajuns prima ambulanță cu Alex, mama și tata. Din ușa deschisă se vede doar spatele înors al mamei peste puiul adormit și un picioruș cu șoseta colorată. Mama și tata au nici 3 zile de când au primit vestea că Alex suferă de leucemie. În prima noapte ne-au scris, apoi, când ne-am auzit, mama a zis «Are 3 ani». Cât o viață întreagă și o înviere a sunat asta. Are 3 ani. E mic. Îl doare. De ce el? Are 3 ani. Unde mergem? Trebuie să împlinească 4. Și 5. Și 15. De ce el?

Au ajuns și celelalte ambulanțe. Într-una e Andreea cu mama. Are 13 zile și inima, formată doar pe jumătate. Am știut de ea la câteva ore după ce s-a născut, pentru că o mătușă ne-a scris pe Facebook «Vă rog, mă ajută și pe mine cineva?». Parcă i-am spus că vom pleca în Italia, pentru că undeva, bănuiam că diagnosticul ăsta este. Într-o zi, a doua zi, a sunat de 29 de ori.

În a treia ambulanță este Matvii, un băiețel ucrainean născut în august, în România, tot cu malformație cardiacă. Cu mama. În a patra, Sara, de 8 luni. Tot cu malformație cardiacă. Tot cu mama. În a cincea este Răzvan cu mama și tata. La 1 an și 8 luni el are leucemie. Când l-am văzut, apoi, în avion am avut senzația pe care o ai primăvara când deodată, la piață, privirea îți rătăcește față în față cu un mieluț. Nu știe că o să îl doară. Ce să știe el?

Suntem toți. Cărțile de îmbarcare sunt în teanc mai gros decât de obicei. Ne îmbarcăm. Noi cu tatăl lui Alex și cu tatăl lui Răzvan, prin terminal. Mama lui Alex, mama Andreei, mama lui Matvii, mama Sarei, mama lui Răzvan și medicii, cu ambulanțele. O dată în avion, Dr. Cîrstoveanu așează copiii. Copil și medic, copil și medic. Și mamele în spate. Plecăm. Andreea este intubată și contectată la oxigen. Apoi și Matvii, iar apoi și Sara.

Este ora 3 și în avion este lumină. Mama lui Alex s-a așezat în spate cu copilul în brațe și mâna mică cu branula îi căuta ei mâna. În lumină, mamele plâng. E tensiune multă. Poate pentru că este zbor de noapte. Sau poate pentru că, după atâta frică și atâtea întrebări și după atâtea nopți și zile cu minute prea multe este, în sfârșit, loc și de speranță”, relatează cei de la Asociația Blondie.

