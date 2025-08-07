Vești bune pentru transportatorii din Cluj: fără taxă zilnică de transport. Emil Boc: „Pot accesa permisul de liberă trecere pe o lună sau pe un an”.

Transportatorii din Cluj-Napoca nu vor mai fi nevoiți să plătească taxa zilnică de liberă trecere, astfel încât pot beneficia de acces extins valabil pentru 30 de zile sau un an.

Vești bune pentru transportatorii din Cluj: fără taxă zilnică de transport|Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Traficul de tranzit pentru TIR-uri și mașinile de mare tonaj a fost interzis, oficial, în Cluj-Napoca, după deschiderea drumului expres de la Tureni. Măsura a intrat în vigoare vineri, 18 iulie.

Accesul pentru mașinile de peste 7,5 tone este permis doar în baza unei Autorizații de liber acces, care se poate obține de pe site-ul oficial al Primăriei. Însă, la ultima ședință de Consiliu Local, mai mulți transportatori din Cluj au reclamat „povara excesivă” a taxării zilnice pentru acest tip de transporturi, în condițiile în care firmele activează în municipiul Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Transportatorii din Cluj-Napoca vor avea permisul de liberă trecere extins”

Edilul Clujului Emil Boc a prezentat, miercuri, o serie de măsuri menite să faciliteze accesul transportatorilor locali în desfășurarea activității economice din municipiu.

Astfel, transportatorii locali nu vor mai fi obligați la plata permisului zilnic de liberă trecere, ci pot beneficia de autorizația necesară pentru o durată extinsă la 30 de zile sau 12 luni.

„Am ascultat cu mare atenție problemele ridicate de către transportatori din Cluj la ultima ședință de Consiliu Local. Astăzi venim cu soluții la problemele constatate. Astfel, transportatorii care au sediul social sau punctul de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca pot beneficia de autorizație de liber acces emisă pentru 30 de zile sau pentru un an de zile.

Noutatea constă în faptul că nu vor fi obligați să își ia zilnic autorizație de liberă trecere și pot avea autorizația necesară pentru un termen de 30 de zile sau chiar pentru un an de zile”, a anunțat primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, tarifele rămân neschimbate, după cum au fost stabilite în 2011 prin hotărâre de Consiliu Local, care reglementa prețul pentru autorizațiile de liberă trecere.

Abonamente lunare și anuale

Spre exemplu, pentru trasportul din afara zonei centrale, abonamentul pe timp de zi pentru o lună este în valoare de 140 de lei pentru mașini cu tonaj între 7,5t și 15t, până la maximum 280 de lei/lună pentru mașini peste 35 de tone.

În ceea ce privește abonamentul anual, pentru mașinile până în 15t inclusiv, valoarea unui abonament anual este de 700 de lei, iar pentru mașinile peste 35t este de 1.200 de lei.

„Venim cu o măsură pozitivă, astfel încât să găsim o soluție pentru cei care desfășoară activități economice în municipiul Cluj-Napoca”, a adăugat Emil Boc în mesajul citat.

Proiectul ce prevede modificări pentru eficientizarea activității transportatorilor care activează în municipiul Cluj-Napoca se află în coonsultare publică, iar săptămâna viitoare va fi analizat spre aprobare în Consiliul Local.

Reguli neschimbate pentru traficul de tranzit

În același timp, după cum a arătat primarul Clujului Emil Boc, regulile care vizează traficul de tranzit și care nu au legătură cu municipiul Cluj-Napoca, rămân neschimbate, conform hotărârii adoptate în Consiliul Local.

În mod obligatoriu, TIR-urile și mașinile de mare tonaj (peste 7,5 tone) vor circula pe traseul Căpușu Mare – DN1J – Nădășelu și nu vor intra pe Calea Baciului în Cluj-Napoca. De la Nădășelu, TIR-urile vor urca pe autostradă și vor ajunge la Tureni, de unde pot parcurge DN1 spre Centura Vâlcele-Apahida și de acolo pot merge spre Bistrița sau Baia Mare.

La fel, traficul greu care vine de la Bistrița – Oradea nu va mai tranzita municipiul Cluj-Napoca, ci va utiliza drumul expres de la Tureni.

Măsura eliminării traficului greu de tranzit din Cluj-Napoca a fost aplicată de autorități în contextul în care noua șosea de mare viteză, în lungime de aproximativ cinci kilometri, asigură conexiunea între Autostrada Transilvania A3 și Drumul Național DN1, lângă localitatea Tureni. Drumul expres realizat de Dimex și CON-A contribuie semnificativ la eficientizarea traficului din regiune.

