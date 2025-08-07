„Trebuie să facem o minune!” Declarațiile lui Dan Petrescu înainte de CFR - Braga.

Dacă îi vor elimina pe portughezii de la Braga, elevii lui Dan Petrescu vor fi siguri de accesul într-o grupă europeană în acest sezon.

Dan Petrescu a contribuit la toate cele 5 titluri între 2018-2022 ale CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Adversar de două ori mai valoros decât Lugano pentru CFR în turul 3 preliminar Europa League. Portughezii sunt cotați la 150 de milioane pe site-urile de specialitate și au în componență jucători ca Pau Victor, cumpărat de la Barcelona, sau internaționalii Ricardo Horta și Joao Moutinho.

Manșa tur dintre CFR Cluj și Braga se dispută joi, de la ora 19:30 în Gruia, în timp ce returul va fi o săptămână mai târziu, în Portugalia.

„Ne trebuie o minune!”

„Avem două șanse de a merge în grupe, asta este prima, cred că împotriva celui mai dificil adversar. Au luat jucători de la Barcelona, PSG și Celtic. Titularii lor valorează 90 de milioane de euro.

E clar că nu ne putem compara cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj iar noi, într-adevăr, trebuie să facem o minune în aceste 8 zile ca să mergem mai departe. Au antrenor care a stat cu Guardiola la Manchester City, se vede mâna lui, se vede că încearcă să joace același fotbal.

Avantajul nostru este că jucăm acasă iar ei n-au jucat prea multe meciuri, dar trebuie să fim realiști, favorită e Braga”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă înaintea partidei.

4 jucători OUT!

Antrenorul CFR-ului nu se va putea baza nici la această partidă pe patru dintre cei mai buni jucători. Este vorba despre mijlocașii Karlo Muhar, Lindon Emerllahu și Adrian Păun, dar și de extrema stângă Mohammed Kamara.

„Dacă aveam lotul la dispoziție era altfel, ei sunt ca Lugano, nu au nicio problemă. Nu cedăm, dar în condițiile astea îmi va fi mult mai greu. Au fost la Cluj echipe care au avut bugete și mai mari și s-au făcut miracole.

Când CFR a bătut-o pe Braga în trecut, toți jucătorii au fost aduși din prima ligă din Portugalia. Acum avem doi, Simao și Bolgado, și ambii sunt veniți din liga a doua. Sunt alte vremuri. Ar fi extraordinar un stadion plin, fără ajutorul lor nu avem nicio șansă. Sper să ne ajute în continuare.”, a încheiat tehnicianul grupării din Gruia.

Grupe dacă trecem de Braga!

Câștigătoarea dintre CFR Cluj și Sporting Braga va ajunge în play-off-ul pentru grupele Europa League, unde vor juca cu învingătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). Accesul în această fază a competiției înseamna cel puțin participarea în grupele Conference League.

Totuși, dacă vor fi eliminați de lusitani, clujenii vor ajunge în play-off-ul pentru grupele celei de-a treia competiții europene, unde vor da piept cu învinsa dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

