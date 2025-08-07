Ținute și prețuri la UNTOLD X. Care sunt mai WOW?

Odată cu primii fani care au pășit în festival au ieșit la iveală cele ma îndrăznețe ținute de la UNTOLD X.

Cele mai cool ținute de la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

UNTOLD X a început azi, joi, 7 august 2025, iar festivalierii au impresionat cu ținute care mai de care mai interesante.

„Gemenii galbeni” la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

De la supereroi, la patrioți, până la găști asortate, ediția aniversată a festivalului de la Cluj-Napoca nu duce lipsă de diversitate în ceea ce privește outfit-urile.

„Rochie scoțiană” la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Pentru unii, ținutele nu reprezintă o bătaie de cap. E suficient să te înfășori într-un steag pentru a fi cool în festival.

Zâmbete și voie bună la ediția aniversară a festivalui UNTOLD | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Au venit oameni din toate colțurile lumii pentru a trăi o experiență de neuitat la ediția aniversară a festivalului UNTOLD.

Ținută „aerisită” pentru prima participantă care a intrat la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Totodată, pe lângă outift-uri și prețurile sunt la înălțime.

Veselia de după intrare la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

O apă plată costă 14 lei, shot-urile și energizantele 19 lei, iar cocktail-urile/longdrink-urile 39 de lei.

Prețuri băuturi cu sau fără alcool la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Berea și sucurile costă 19 lei. Există și o variantă de bere la 33 de lei - Hoegarden Draft sau Corona la 31 de lei.

Există și oferte, de tip bucket, unul costă 79 de lei include trei longdrink-uri, în total 500 de ml.

Cu un lineup spectaculos, UNTOLD X reuneşte sute de mii de fani din întreaga lume într‑un eveniment dedicat muzicii, tehnologiei, modei şi culturii urbane. Pe lângă acestea organizatorii UNTOLD au pregătit noi zone în cadrul festivalului, create special pentru a diversifica şi mai mult experienţa pentru fanii de toate vârstele.

Fiecare zi de festival promite o călătorie diferită: de la emoţia show‑urilor live ale celor mai mari artişti, pâna la euforia seturilor oferite de DJ‑ii de top ai lumii.

La datorie se află și câinii antidrog.

Prima zi promite o experienţă memorabilă pentru toţi fanii. Fiecare colţ al festivalului va vibra în ritmuri diverse şi surprinzătoare: de la energia explozivă şi show‑urile exclusive de pe main stage, unde DJ‑i de top pregătesc seturi speciale, până la atmosfera profundă şi captivantă a scenei Galaxy, dedicată seturilor techno. Scena Alchemy aduce o combinaţie inedită, îmbinând elemente simfonice cu vibe‑ul hip‑hop, în timp ce în zona Daydreaming vei găsi sonorităţi chill şi deep house, perfecte pentru momente de relaxare şi visare în mijlocul festivalului.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, va începe joi, 7 august 2025, la ora 16.00.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 04.00.

