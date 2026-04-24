Spitalul Județean de Urgență Cluj, finanțare de peste 24 de milioane de lei. Clădirea în care funcționează Unitatea de Primire Urgențe va fi extinsă cu un etaj: circuite medicale optimizate, triaj cu flux rapid și module dedicate pentru cazuri majore.

Investiții de zeci de milioane de lei derulate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pentru îngrijirea pacienților critici. Serviciul de primiri urgențe UPU Cluj va fi extins și modernizat cu zone de monitorizare și izolare, fiind asigurat un triaj cu flux rapid.

Spitalul Județean de Urgență Cluj, finanțare de peste 24 de milioane de lei pentru reconfigurarea și extinderea UPU Cluj|Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj obține finanțare pentru două noi proiecte de investiții destinate pacientului critic.

În vara anului trecut, Spitalul Județean de Urgență Cluj făcea demersuri pentru depunerea unui proiect în cadrul unui apel de proiecte privind investițiile în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici-politraumă.

Programul urmărește îmbunătățirea capabilității și capacității de asigurare a serviciilor medicale destinate pentru tratarea pacienților critici-politraumă în cadrul U.P.U.

Spitalul Județean de Urgență Cluj, finanțare de peste 24 de milioane de lei. Clădirea în care funcționează Unitatea de Primire Urgențe va fi extinsă cu un etaj: circuite medicale optimizate, triaj cu flux rapid și module dedicate pentru cazuri majore.

Două proiecte de dezvoltare foarte importante pentru pacienții Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj au primit finanțare, intrând astfel pe circuitul implementării.

Clădirea în care funcționează Unitatea de Primire Urgențe va fi extinsă cu un etaj: circuite medicale optimizate, triaj cu flux rapid și module dedicate pentru cazuri majore|Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Primul dintre proiecte vizează îmbunătățirea și creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală a pacientului critic cu politraumă prin extinderea cu încă un etaj a clădirii în care funcționează Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Reconfigurarea și extinderea UPU Cluj: servicii medicale adaptate pentru pacienți

Investiția vizează reconfigurarea corpului de clădire destinat UPU, cu circuite medicale optimizate, triaj cu flux rapid, module dedicate pentru cazuri majore (posturi de resuscitare și tratament imediat), zone de monitorizare și izolare, spații pentru internare de scurtă durată, precum și acces ambulanțe prin peron acoperit și legături funcționale directe către imagistică și zona de terapie intensivă.

Proiectul are o valoare totală de 24.065.327,86 lei.

„Dorim să valorificăm la maximum oportunitățile de finanțare oferite de Programul Sănătate sau de către alte programe care prevăd alocarea de fonduri nerambursabile”, a declarat managerul SCJU Cluj, dr. Claudia Gherman.

Echipamente performante pentru pacienții cardiaci

Cel de-al doilea proiect, în valoare totală de 5.374.748,48 de lei, pentru care a fost semnat și contractul de finanțare, vizează dotarea Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) cu echipamente performante ce permit creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală a pacientului cardiac critic în cadrul Spitalului Județean de Urgență Cluj.

Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC), doată cu echipamente performante|Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Prin volumul ridicat și complexitatea cazurilor – peste 900 de pacienți anual, dintre care peste 700 necesită proceduri intervenționale – USTACC se afirmă ca centru de excelență în cardiologia intervențională de urgență.

Infrastructura actuală este însă depășită: unicul angiograf, instalat în 2016, este uzat și limitat tehnologic, iar lipsa unui sistem IVUS afectează semnificativ precizia diagnosticului și tratamentului, mai ales în cazurile complexe cu leziuni multivascularizate, calcificări severe sau alte comorbidități. Investiția în achiziția unui angiograf modern și a unui sistem IVUS este esențială pentru consolidarea capacității SCJUC în diagnostic și tratament, facilitând integrarea tehnologiilor de ultimă generație în practica clinică. USTACC și Laboratorul de Cardiologie Intervențională operează deja ca centru regional de referință, gestionând sute de cazuri critice care impun intervenții rapide și precise.

„Finanțările recente se adaugă altor patru proiecte importante demarate de către SCJU Cluj pe aceeași axă de finanțare, în valoare totală de aproximativ 16 milioane de euro, iar suma totală atrasă pentru investiții din fonduri europene de către SCJU Cluj, în ultimii 5 ani, se ridică la aproximativ 82 de milioane de euro”, a adăugat dr. Claudia Gherman.

Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgență Cluj, importanța finanțărilor este explicată prin adresabilitatea proiectelor către pacientul critic cu politraumă sau cu afecțiune cardiologică, prin dezvoltarea Centrului Regional de Tratament pentru Politraumă și a USTACC, de asemenea o facilitate medicală cu adresabilitate regională.

Ambele proiecte prevăd investiții importante în infrastructură, instalații, aparatură și echipamente medicale.

Cele două proiecte, derulate cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR-NV), vor fi finanțate prin Programul Sănătate, având ca autoritate de management Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acestea au trecut cu succes de etapa selectării, în urma verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

În august 2025, Consiliul Județean Cluj a aproba în regim de urgență includerea în domeniul public al județului a imobilului cu destinația de Pavilion multifuncțional medical, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, și constituirea dreptului de administrare pe durată nedeterminată în favoarea unității sanitare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

