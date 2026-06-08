Circulația trenurilor ar putea fi reluată pe ruta Cluj - Poieni în 2026. API: „Tracțiune diesel, electrificarea nu va fi gata până aunci”.

Circulația pe șine pe ruta Cluj-Napoca - Poieni, parte a Magistralei 300 ar putea fi reluată până la finalul anului 2026, însă Asociația Pro Infrastrcutură (API), apreciază că vor circula trenuri cu combustibil diesel deoarece electrificarea nu va fi gata până atunci.

Circulația trenurilor ar putea fi reluată pe ruta Cluj - Poieni în 2026 | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Actualmente se circulă pe cei 67 de km de cale ferată între Cluj-Napoca și Poieni, însă cu tren diesel de șantier, nu pentru public.

„Cei 67 de kilometri ai primelor două loturi ale magistralei dintre Cluj-Napoca și Oradea au ajuns la un stadiu fizic de 62%, raportat de CFR în luna mai. Ținta PNRR este ca în 31 august să se atingă 90% din totalul de șină instalată în teren, ambele fire, inclusiv pe liniile secundare (abătutele) din stații. Așa cum reiese și din cifra oficială, progresul este asemănător, atât pe Cluj-Napoca-Aghireșu cât și pe Aghireșu-Poieni. Se circulă cu trenuri de lucru de la Cluj până la Poieni. Un fir este instalat, iar celălalt este parțial pus în operă - vedem traversele depozitate pe terasament. Șina este importată din Italia pe calea ferată și sosește în ritm de aproximativ 16 km pe lună”, a transmis Asociația Pro Infrastructură, duminică seara, 7 iunie 2026, într-o postare pe Facebook.

Mic blocaj pe un lot al căii ferate Cluj - Oradea

Potrivit API, în cadrul lucrărilor la calea ferată Cluj - Oradea este contabilizată o situație absurdă.

„În capătul Y (spre Poieni) al stației Brăișoru avem un ecoduct cerut de ministerul Mediului blocat la... același minister în procesul de revizuire a acordului de... mediu. Constructorul a fost nevoit să facă un traseu provizoriu pe un singur fir care ocolește zona unde lipsește autorizația de construire. Când vin hârtiile, linia va fi «rupta» din nou câteva zile sau săptămâni ca să se execute traseul definitiv”, a mai precizat API.

Circulația trenurilor ar putea fi reluată în Cluj-Napoca și Huedin până la finalul anului 2026.

În afară de atingerea obiectivului major, încadrarea în termenul PNRR, Asociația Pro Infrastructură a solicitat oficialilor CFR să facă toate demersurile ca să se reia circulația trenurilor de călători pe relația Cluj - Huedin - Poieni până la final de 2026.

„Tracțiune diesel, fiindcă este cert că electrificarea nu va fi gata (până la finalul anului 2026 - n.red.)”, a conchis API.

CITEȘTE ȘI:

Obiectivul asumat de România este ca până în august 2026 să fie atinse stadiile fizice renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene: 90% pe primele două loturi, 50% pe lotul 3 și 70% pe lotul 4, astfel încât întreaga magistrală să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

Conform celor mai recente date oficiale, progresul pe șantierul Magistralei 300 Cluj - Oradea este următorul:

Lot 1 - Cluj-Napoca - Aghireş (30,411 km): 62% - Asociera Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks

- Asociera Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks Lot 2 - Aghireş - Poieni (36,530 km): 62,30% - Asociera Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks

- Asociera Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks Lot 3 - Poieni – Aleșd (52,74 km): 19,69% - Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI INȘAAT VE TAAHHÜT A.Ș.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3

- Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI INȘAAT VE TAAHHÜT A.Ș.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3 Lot 4 - Aleșd - Frontieră Ungaria (46,744 km): 42,10% - Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4

Magistrala feroviară Cluj-Oradea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție:

Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca - Aghireșu și Aghireșu – Poieni, 90%;

Pentru al treilea lot, Poieni - Aleșd, 50%;

Pentru al patrulea lot, Aleșd - Frontiera Ungaria, 70%

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: