Noul ambasador al Italiei în România, vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Radu Rațiu: „Un important partener al Clujului! Avem disponibilitate deplină pentru colaborare”.

Clujul valorifică oportunitățile de colaborare cu Italia în urma vizitei oficiale a ambasadorului Laura Aghilarre la Consiliul Județean Cluj. „Avem disponibilitate deplină pentru parterneriate reciproc avantajoase”, spune vicepreședintele Radu Rațiu.

Noul ambasador al Italiei în România, vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Radu Rațiu: „Un important partener al Clujului! Avem disponibilitate deplină pentru colaborare”.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a primit luni, vizita unei delegații conduse noul ambasador al Italiei în România, Laura Aghilarre.

Noul ambasador al Italiei în România, vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Radu Rațiu: „Un important partener al Clujului! Avem disponibilitate deplină pentru colaborare”.

Scopul întrevederii ce a avut loc la sediul administrației județene a fost acela de a intensifica relațiile de cooperare bilaterală și de a identifica noi oportunități pentru dezvoltarea domeniilor de interes reciproc, în special în ceea ce privește componenta culturală.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a primit luni, vizita unei delegații conduse noul ambasador al Italiei în România, Laura AghilarreFoto> Consiliul Jude'ean Cluj

Vicepreședintele Radu Rațiu a transmis un mesaj de deschidere și colaborare prin inițierea unor parteneriate reciproc avantajoase:

„Suntem onorați de vizita Excelenței Sale și avem încredere că doamna Ambasador va transmite mesajul nostru de deschidere și deplină disponibilitate de colaborare pentru inițierea unor parteneriate reciproc avantajoase.

Cu certitudine, ne dorim să facilităm realizarea schimburilor de cunoștințe și bune practici între specialiștii români și cei italieni, în domeniile care prezintă interes pentru ambele părți, dar și să învățăm cât mai mult din experiența pozitivă a acestui stat, un important partener comercial al Clujului și al țării și unul dintre principalii investitori străini în România”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Noul ambasador al Italiei în România, vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Radu Rațiu: „Un important partener al Clujului! Avem disponibilitate deplină pentru colaborare”.|Foto: Consiliul Județean Cluj

În acest context, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și noul ambasador al Italiei în România au discutat despre unele aspecte referitoare la similitudinile dintre cele două țări și elementele care contribuie la realizarea unor conexiuni între cetățenii români și cei italieni, prilej cu care au fost analizate posibilitățile de colaborare în sectoarele de interes comun.

Județeul Cluj, potențial turistic și investițional

De asemenea, Radu Rațiu a realizat o prezentare complexă a Clujului, oferind, în același timp, informații despre oportunităţile de afaceri ale judeţului, potențialul economic, investițional și turistic al acestuia.

Un alt aspect abordat a fost cel legat de unele dintre proiectele de investiții ale Consiliului Județean Cluj, prilej cu care a fost subliniată importanța facilităților pe care Parcurile Industriale administrate de forul administrativ județean le oferă investitorilor prin intermediul TETAROM SA, fiind amintite și o parte dintre cele mai mari companii locate în Parcurile Industriale.

Nu în ultimul rând, vicepreședintele instituției a vorbit și despre mediul universitar clujean, menționând faptul că județul din inima Transilvaniei găzduieşte un important centru universitar al țării, cu o forţă de muncă înalt calificată și vorbitoare de limbi străine, puncte forte care fac Clujul să fie un județ extrem de atractiv din perspectiva potenţialilor investitori.

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