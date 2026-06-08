Creșă și grădiniță cu 120 de locuri în zona gării din Cluj-Napoca. Când va fi gata?

Preșcolarii din Cluj-Napoca vor beneficia de 120 de locuri noi: 60 la creșă, 60 la grădiniță.

Creșă și grădință în zona gării din Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Dan Ștefan Tarcea

„120 de locuri noi pentru copiii (preșcolari - n. red.) din Cluj-Napoca. 60 la creșă și 60 la grădiniță. Asta pregătim noi, aici, în zona Dedeman (zona gării - n. red.). Clădirea a fost construită de un dezvoltator imobiliar cu această destinație și a fost preluată de municipalitate ca dotare publică pentru comunitate, pentru a deservi familiile din zonă”, a anunțat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, luni, 8 iunie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a fost în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor la clădirea în care vor funcționa trei grupe de creșă și trei grupe de grădiniță.

Toaletă la creșa/grădinița din zona gării din Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Dan Ștefan Tarcea

„Pentru mine, direcția esre clară: dezvoltarea orașului trebuie să vină și cu servicii publice aproape de oameni. Acolo unde apar zone rezidențiale noi, trebuie să existe și infrastructura necesară pentru familii: creșe, grădinițe, spații verzi și servicii de care comunitatea are nevoie”, a mai spus Dan Tarcea.

Când va fi gata?

Potrivit viceprimarului, lucrările sunt într-un stadiu avansat la creșa și grădinița din zona Gării din Cluj-Napoca.

„Instalațiile electrice sunt realizate în proporție de aproximativ 80%, finisajele interioare sunt în mare parte finalizate, iar în perioada următoare continuă montajul obiectelor sanitare și al ușilor. Termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor este luna august. Voi urmări personal acest proiect, astfel încât cele 120 de locuri să fie puse cât mai repede la dispoziția copiilor și părinților din Cluj-Napoca”, a conchis Dan Tarcea.

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