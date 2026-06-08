Alin Tișe: „PNL poate rămâne captiv în opoziție până în 2032”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, crede că PNL ar putea sta ani buni în opoziție după „divorțul” recent de PSD.

Alin Tișe: „Șase sau opt ani departe de putere nu iartă pe nimeni” | Foto: monitorulcj.ro

Într-o postare pe care a intitulat-o „Marea orbire a PNL”, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a spus că Partiul Național Liberal pare să se îndrepte în câteva zile, spre cea mai grea probă politică de după 1990: opoziția.

Alin Tișe: PNL ar putea sta în opoziție ani bun

„Opoziția la PSD, atât de mult dorită de partid, nu-i așa, vehiculată public până la obsesie în ultima perioadă, afirmativ, în interes național! Asta au decis «greii partidului» în interesul partidului, într-un moment de emoție, frustrare, supărare pe partenerii de guvernare din PSD, care dețin în parlament dublul electoral al PNL”, a spus Alin Tișe, luni, 8 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit președintelui CJ Cluj, opoziția decisă de conducerea PNL, nu este pentru câteva luni, ci este pentru acest ciclu electoral cel puțin, până în 2028, cât timp configurația actuală a parlamentului este aceeași.

Alin Tișe: Pierderea indentității, drama reală a PNL

„Configurația actuală nu permite o majoritate viabilă fără PSD. Dar, drama reală a PNL nu este pierderea guvernării, ci pierderea identității. Iar asta nu o poate rezolva nici un «Mesia politic». Ani la rând, partidul a confundat supraviețuirea la putere cu consolidarea politică. A sacrificat capital electoral pentru formule de guvernare, care i-au estompat profilul și au alimentat dezamăgirea propriului electorat. Acum, PNL riscă să descopere că cel mai greu lucru în politică nu este să câștigi alegeri, ci să mai ai pe cine convinge, după ce ai pierdut încrederea celor care te-au votat”, a mai precizat Alin Tișe.

Conform șefului forului județean, dacă și după 2028, nu va putea exista o majoritate viabilă fără PSD, liberalii pot rămâne captivi încă un mandat în opoziție, până în 2032.

Președintele Consiliului Județean Cluj: „Șase sau opt ani departe de putere nu iartă pe nimeni”

„Pentru consecvență și credibilitate, așa este corect, nu-i așa… ?! Dacă nu ar fi așa, atunci care este sensul și rostul acestei decizii de a intra acum în opoziție față de PSD? Șase sau opt ani departe de putere nu iartă pe nimeni. În acest interval, partidele se reformează profund, sau se sting lent, consumate de conflicte interne, cu lideri fără legitimitate populară și lipsa unei direcții clare”, este de părere Alin Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj consideră că marea orbire a PNL este că încă tratează această perspectivă a opoziției ca pe o simplă perioadă dificilă.

„În realitate, este un test de supraviețuire dificil și aproape imposibil de trecut. Pentru că, la finalul unei opoziții atât de lungi, întrebarea nu va fi dacă PNL poate reveni la guvernare. Întrebarea va fi, dacă va mai exista un PNL suficient de puternic pentru a mai conta…”, a conchis Alin Tișe.

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