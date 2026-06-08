România plătește cele mai mari dobânzi din UE pentru datoria publică. Costul a ajuns la 5,2%

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește costul mediu al datoriei publice guvernamentale.

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește costul mediu al datoriei publice guvernamentale. | Foto: monitorulcj.ro

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește costul mediu al datoriei publice guvernamentale, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

În plus, peste jumătate din datoria publică a țării este denominată în valută, iar raportul datorie publică/PIB a crescut semnificativ în ultimul an, conform Agerpres.ro.

România, lider în Uniunea Europeană la costul datoriei

Datele Eurostat arată că România a înregistrat în 2025 un cost mediu al datoriei publice guvernamentale de 5,2%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Pe următoarele locuri se află Polonia, cu 4,5%, Cehia, cu 3,1%, și Italia, cu 3%.

La polul opus, cele mai mici costuri au fost raportate de Irlanda (1,4%), Luxemburg (1,5%) și Țările de Jos (1,7%).

Costurile au crescut față de anul precedent

Comparativ cu 2024, România se află printre statele care au înregistrat cele mai mari majorări ale costului datoriei publice.

Creșterea a fost de 0,3 puncte procentuale, la egalitate cu Lituania și Danemarca. Doar Polonia a avut o evoluție apropiată, cu un avans de 0,2 puncte procentuale.

Peste jumătate din datoria României este în valută

Eurostat mai arată că România este una dintre cele două țări din Uniunea Europeană unde peste 50% din datoria publică este denominată în valută.

La sfârșitul anului 2025, ponderea datoriei în valută era de 53%, fiind depășită doar de Bulgaria, unde aceasta ajunge la 75%.

În cazul altor state din regiune, ponderea este semnificativ mai redusă: Ungaria are 32%, Polonia 26%, iar Danemarca 24%.

Datoria raportată la PIB a crescut cu 4,5 puncte procentuale

Potrivit statisticilor europene, România se află și printre statele cu cele mai mari creșteri ale raportului datorie publică/PIB.

Între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul anului 2025, indicatorul a crescut cu 4,5 puncte procentuale. Doar Finlanda și Bulgaria au înregistrat creșteri mai mari în aceeași perioadă.

La nivelul Uniunii Europene, 12 state membre au raportat o datorie publică de peste 60% din PIB, iar cinci țări au depășit pragul de 100%.

Cea mai ridicată pondere a datoriei în PIB este înregistrată de Grecia, cu 146,1%, urmată de Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%).

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