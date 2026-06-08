Examenul naţional de Bacalaureat 2026 a început luni, cu probele de evaluare a competenţelor

Peste 130.000 de candidați s-au înscris pentru a susține probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026.

Examenul naţional de Bacalaureat 2026 a început luni, cu probele de evaluare a competenţelor|Foto: pexels.com

Prima sesiune a examenului de bacalaureat a debutat, luni, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Conform calendarului, această probă se susține în perioada 8-10 iunie 2026.

Examenul naţional de Bacalaureat 2026 a început luni, cu probele de evaluare a competenţelor

În zilele de 10 și 11 iunie elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluarea a competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B.

În zilele de 11 și 12 iunie se va susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C, iar între 15-17 iunie cea a competențelor digitale - proba D.

Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă - cea la Limba și literatura română - proba E.a).

Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie proba obligatorie a profilului - proba E.c).

Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării - proba E.d), se va susține pe 2 iulie.

Elevii din partea minorităților naționale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susține proba scrisă la Limba și literatura maternă - proba E.b).

Rezultate inițiale și contestații

Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), și tot în aceeași zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise și vor fi depuse contestațiile (în intervalul orar 14:00-18:00).

Totodată, în zilele de 8 și 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor putea depune contestațiile.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

Desfășurarea examenului

Peste 130.000 de candidați, absolvenți de liceu din promoția curentă și din seriile anterioare, s-au înscris pentru a susține examenul de Bacalaureat, prima sesiune, potrivit Ministerului Educației.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene (așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

În același mod, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

În sălile de examen, candidații nu pot avea, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în săli, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare ce permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. De asemenea, sunt interzise comunicarea între candidați sau cu exteriorul, copierea, transmiterea de materiale care permit copiatul sau schimbul între ei a foilor din lucrare, ciornelor, notițelor sau de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis respectivele materiale.

Probele, monitorizate/înregistrate audio-video

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că nu a susţinut proba.

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