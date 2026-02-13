Portalul Medical al Pacienților, proiect dezvoltat în premieră de Spitalul Județean de Urgență Cluj: pacienții își pot consulta online dosarul medical

Portalul Medical al Pacienților, platformă integrată dezvoltată în premieră de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, este cel mai nou serviciu online ce cuprinde dosarul electronic al pacientului și oferă posibilitatea efectuării programărilor în sistem online, dar și a consultării rezultatelor analizelor medicale.

Proiect dezvoltat în premieră de Spitalul Județean de Urgență Cluj: pacienții își pot consulta online dosarul medical|Foto: DepositPhotos.com

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj face un nou pas în digitalizarea serviciilor oferite pacienților.

Portalul medical al pacienților este cel mai nou serviciu online implementat de SCJU Cluj, care vine în sprijinul pacienților și al profesioniștilor din sănătate prin crearea unei platforme integrate care cuprinde dosarul electronic al pacientului, posibilitatea efectuării programărilor în sistem online și rezultatele analizelor medicale.

Dosarul medical al pacientului este o soluție informatică implementată în premieră.

Astfel, pacienții au posibilitatea de a vizualiza toate documentele medicale personale eliberate de Spitalul Județean de Urgență Cluj - fișe de consultații, scrisori medicale și bilete de externare, rezultatele analizelor - începând cu anul 2012 și până în prezent.

„De asemenea, platforma oferă posibilitatea încărcării de documente medicale eliberate de alte unități sanitare. Ulterior, pacienții pot partaja informațiile medicale și documentele cu medicii cărora le acordă acces temporar sau permanent, pentru utilizarea acestora cu scopul obținerii de informații relevante pentru stabilirea diagnosticului”, potrivit SCJU Cluj.

Portalul poate fi accesat pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj și este nevoie de crearea unui cont de către pacient, în baza datelor personale (securizate) sau a codului de pacient generat la externare.

Dezvoltarea portalului dedicat pacienților face parte dintr-un proiect de investiții de circa 1 milion de euro, fonduri PNRR, a cărui implementare s-a încheiat recent, având drept scop îmbunătățirea infrastructurii digitale a spitalului.

Foto: DepositPhotos.com

