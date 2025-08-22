Unitatea de Primire Urgențe de pe Clinicilor, modernizată cu bani europeni. Alin Tișe: „Sprijinul nostru pentru spitalele clujene este unul total și necondiționat”.

Consiliul Județean sprijină Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca în vederea atragerii unui grant european pentru modernizarea Unității de Primire a Urgențelor de pe strada Clinicilor.

Clădirea U.P.U. din Cluj-Napoca va fi modernizată cu bani europeni| Foto: Consiliul Județean Cluj

Primăria Cluj-Napoca a aprobat recent transmiterea clădirii în care funcționează Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU), situată pe strada Clinicilor nr. 3-5, din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență.

Vineri, Consiliul Județean Cluj a aprobat în regim de urgență un proiect ce vine în sprijinul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca în demersul de accesare a unui grant european.

Astfel, a fost aprobată includerea în domeniul public al Judeţului Cluj a imobilului cu destinația de Pavilion multifuncțional medical, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, și constituirea dreptului de administrare pe durată nedeterminată în favoarea unității sanitare.

„Sprijinul nostru pentru spitalele clujene este unul total și necondiționat. Susținem această inițiativă extrem de importantă pentru sectorul medical și pacienții care au nevoie de serviciile oferite în cadrul Unității de Primire a Urgențelor și facem tot ceea ce ține de noi pentru ca spitalul să poată depune în termen proiectul ce vizează modernizarea U.P.U.”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Prin acest demers se reglementează situația juridică a clădirii în care funcționează Unitatea de Primire a Urgențelor (U.P.U.) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Concret, se realizează o identitate clară între titularul dreptului de proprietate publică și a dreptului de administrare asupra terenului și asupra clădirii și se creează condițiile legale necesare pentru susținerea demersurilor instituției spitalicești pentru accesarea proiectului de investiții propus.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca intenționează să depună un proiect în cadrul Apelului de proiecte „Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți critici-politraumă”, aferent Programului Sănătate. Acesta urmărește îmbunătățirea capabilității și capacității de asigurare a serviciilor medicale destinate pentru tratarea pacienților critici-politraumă în cadrul U.P.U.

Valoarea investiției din fonduri europene pentru modernizarea Unității de Primire a Urgențelor de pe strada Clinicilor este estimată la 5 milioane de euro.

