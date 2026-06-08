Mirabela Grădinaru, prezentă la Curtea de Apel București într-un proces privind un proiect imobiliar din Capitală

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a fost prezentă luni la Curtea de Apel București, unde se judecă un proces legat de un proiect imobiliar din Sectorul 1.

Mirabela Grădinaru a ajuns luni dimineață la Curtea de Apel București și a petrecut doar câteva minute în sala de judecată. | Foto: Facebook Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a ajuns luni dimineață la Curtea de Apel București și a petrecut doar câteva minute în sala de judecată. La ieșirea din instanță, aceasta nu a dorit să ofere declarații cu privire la motivul prezenței sale sau la dosarul aflat pe rolul instanței.

Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire emise pentru proiectul One Peninsula, iar printre reclamanți se află și Asociația S.O.S. Orașul, ONG fondat de Mirabela Grădinaru, conform Agerpres.ro.

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Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor, procesul a fost deschis de două organizații neguvernamentale: Asociația pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural și Cultural și Asociația S.O.S. Orașul.

Pârâți în dosar sunt Consiliul General al Municipiului București, Primăria Sectorului 1 și One Peninsula SRL.

Litigiul are ca obiect anularea autorizației de construire emise în septembrie 2022 pentru proiectul imobiliar One Peninsula, dezvoltat pe Intrarea Navigatorilor nr. 15 din București.

Dosarul a ajuns în recurs

Cauza se află în prezent în faza de recurs la Curtea de Apel București, după ce Tribunalul București a respins în iulie 2024 cererea formulată de cele două asociații. Prin demersul judiciar, organizațiile contestă legalitatea autorizației de construire și solicită anularea acesteia, în timp ce dezvoltatorul și autoritățile locale susțin menținerea actului administrativ.

Prezența Mirabelei Grădinaru la termenul de luni a atras atenția în contextul în care aceasta este fondatoarea Asociației S.O.S. Orașul și partenera președintelui României, Nicușor Dan.

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