Vot istoric în Armenia: Partidul premierului Nikol Pașinian obține peste 49% în alegerile legislative

Partidul de guvernământ din Armenia a obținut 49,81% din voturi în alegeri, potrivit comisiei electorale centrale a țării.

Vot istoric în Armenia: Partidul premierului Nikol Pașinian obține peste 49% în alegerile legislative|Foto: primeminister.am

Potrivit Comisiei electorale centrale din Armenia, 59,97% dintre alegători s-au prezentat la urne, adică aproximativ 1,5 milioane din cei circa 2,5 milioane de alegători.

Vot istoric în Armenia: Partidul premierului Nikol Pașinian obține peste 49% în alegerile legislative

În urma procesării voturilor din toate secțiile de votare, partidul pro-european „Contractul Civil” a obținut 49,81% din voturi, plasându-se pe primul loc, notează Reuters.

Astfel, partidul de guvernământ al premierului armean pro-european Nikol Pașinian, „Contractul Civil”, a obținut 49,81% din voturi la alegerile parlamentare, a anunțat luni comisia electorală centrală a țării.

Partidul de opoziție „Armenia Puternică” a obținut 23,29% din voturi, menționează sursa citată.

Armenia, vot crucial în favoarea direcției pro-europene

Pașinian, aflat la conducerea Guvernului din 2018, a adoptat o politică pro-europeană şi a făcut pași concreți pentru a se distanța de Rusia.

Armenia și Rusia, legate de două secole de istorie în cadrul imperiului rus și apoi sovietic, sunt oficial încă aliate. Însă Erevanul multiplică reproșurile la adresa Moscovei, care nu a împiedicat preluarea prin forță de către Azerbaidjan a enclavei Karabah, și se îndreaptă către Uniunea Europeană și Statele Unite.

Liderii europeni şi-au manifestat susţinerea pentru Paşinian, iar președintele american Donald Trump i-a oferit sprijinul său „total” lui Nikol Pașinian, în timp ce Rusia a avertizat Erevanul cu privire la o traiectorie pe care o apropie de cea a Ucrainei.

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