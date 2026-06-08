Prim-ministrul desemnat, Eugen Tomac, își pune speranța în PNL pentru a putea forma Guvernul și anunță când va fi gata lista miniștrilor „fără carnet de partid”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, crede că poate obține un vot de încredere de la PNL pentru a putea forma Guvernul.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, își pune speranța în PNL să îi dea un vot de încredere în Parlament | Foto: presidency.ro

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat luni, 8 iunie 2026, după întâlnirea cu liderii PNL, că îşi pune mare speranţă într-o judecată corectă şi cinstită în acord cu aşteptările cetăţenilor români pentru ca PNL să-i dea un vot de încredere.

Premierul desemnat își pune speranța într-un vot de la PNL pentru a forma Guvernul

El a spus că miercuri, 10 iunie 2026 va finaliza lista Guvernului, care va fi unul tehnic, bazat pe specialişti fără carnet de partid.

„Am avut o întâlnire cu conducerea Partidului Naţional Liberal. Mi-am prezentat obiectivele Cabinetului pe care îl voi propune, sunt obiective care izvorăsc din actualele priorităţi ale României. Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internaţional extrem de tensionat şi plin de provocări, avem o serie de urgenţe ce izvorăsc din angajamentele pe care le are România în prezent - PNRR, jaloanele şi implicaţia de a îndeplini reformele necesare, pentru ca România să-şi poată lua banii pe care îi primeşte gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut. Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiţi în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligaţia, pentru a transmite un semnal de responsabilitate, să pregătim în termenii prevăzuţi de lege viitorul buget. Şi eu îmi pun mare speranţă în o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidul Naţional Liberal pentru a-mi da un vot de încredere”, a afirmat Tomac la sediul PNL, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, sunt presiuni uriaşe şi îşi doreşte ca partidele, dincolo de nemulţumirile lor sau aşteptările lor legitime, să-i acorde şansa de a oferi României un Guvern competent, bine pregătit, să facă faţă provocărilor cu care se confruntă ţara noastră.

Tomac vrea să continue reformele lui Bolojan

„Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate şi eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de faţă”, a adăugat Tomac.

Luni, premierul desemnat Eugen Tomac a început seria de consultări politice cu partidele parlamentare pentru a obţine susţinerea de care are nevoie în Parlament şi validarea Guvernului pe urmează să-l propună.

Lista posibililor miniștri în Guvernul Tomac

Cel puțin doi consilieri de la Cotroceni s-ar putea regăsi în componența noului Cabinet Tomac:

Ministerul Dezvoltării – consilierul prezidențial Bogdan Florin Cristea sau arhitectul clujean Șerban Țigănaș

sau arhitectul clujean Ministerul Educației - consilierul prezidențial Valentin Sorin Costreie

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Ministerul Apărării Naționale – Mihnea Motoc

Ministerul de Finanțe – Alexandru Nazare sau Bogdan Drăgoi

sau Ministerul Fondurilor Europene – Dragoș Pîslaru

Numele unui alt consilier prezidențial, Radu Burnete, este vehiculat pentru funcția de viceprier.

Premierul desemnat Eugen Tomac a informat, luni, că urmează ca miercuri cel târziu să finalizeze lista de propuneri miniştri, reiterând că îşi doreşte să se prezinte în Parlament cu un Guvern „tehnic”.

„În ultimele trei zile am avut zeci de întâlniri, cu foarte multe persoane, încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiţi din punct de vedere profesional, pentru că, aşa cum am anunţat, îmi doresc să merg în Parlament cu un Guvern de profesionişti, un Guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. (...) Lista (de miniştri - n. red.) nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: îmi doresc ca pe fiecare minister să am cel puţin două - trei propuneri, iar decizia în ceea ce priveşte ministrul pe care-l voi propune Parlamentului să fie decizia mea”, a declarat Tomac, luni, după consultările avute cu liderii PNL.

El a explicat că pentru o parte din membrii noului Cabinet lucrurile s-au încheiat.

„Pentru câteva ministere urmează ca azi şi mâine, cel târziu, miercuri, să finalizez formula de cabinet”, a transmis Eugen Tomac.

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