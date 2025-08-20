Primăria Cluj-Napoca aprobă trecerea clădirii UPU la Consiliul Județean. Va fi modernizată cu 5 mil. euro.

Unitatea de Primiri a Urgențelor de pe strada Clinicilor a primit undă verde pentru modernizare și din partea Primăriei Cluj-Napoca prin aprobarea trecerii clădirii UPU către Consiliul Județean.

Clădirea U.P.U. din Cluj-Napoca va fi modernizată | Foto: Consiliul Județean Cluj

În cadrul ședinței extraordinare de miercuri, 20 august, Primăria Cluj-Napoca a aprobat transmiterea clădirii în care funcționează Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU), situată pe strada Clinicilor nr. 3-5, din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență.

Proiectul de hotărâre a trecut cu 23 de voturi „pentru”. Asta facilitează obținerea de fonduri pentru modernizarea Unității de Primiri a Urgențelor din Cluj-Napoca.

5 milioane de euro pentru modernizarea clădirii UPU din Cluj-Napoca

„Aprobăm un proiect extrem de important pentru viitorul comunității noastre în materie de sănătate. Suntem parte la un proces unde și noi putem ajuta. În joc sunt 5 milioane de euro din fonduri europene pentru modernizarea unității de primiri urgențe, UPU cum cunoaștem noi. Fiecare dintre clujeni, într-o formă sau alta, cred că a auzit de UPU, dacă n-am trecut pe acolo și Doamne Ajută să nu trecem. Dar să știm că acolo, oamenii aceștia minunați au condiții în care să-ți poată face treaba cât mai bine.

Astăzi vorbim despre o procedură administrativă prin care ajutăm și noi Spitalul Clinic Județean de Urgență și Consiliul Județean să poată depună proiectul pentru a putea obține cele 5,1 milioane de euro pentru modernizarea Unității de Primiri Urgențe. Fiecare a făcut tot ce a stat în putință astfel încât să se întâmple lucrurile. Constant, domnul consilier local Cristian Ursu a făcut tot ce a ținut de el, ne-a sprijinit cu informații, cu date, astfel încât să ajutăm acest demers de a crește calitatea actului de sănătate la Cluj-Napoca. Felicit conducerea Spitalului Clinic de Urgență, doamna Gherman, pentru faptul că împreună cu întreaga conducerea a UMF nu ezită în fiecare moment să facă tot ce le stă în putință să mențină atractiv Clujul în materie de sănătate”, a transmis Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, în cadrul ședinței de Cosiliul local.

CITEȘTE ȘI:

Edilul a transmis că azi se votează pentru realizarea unui demers pentru a da înspre Spitalul Clinic Județean de Urgență, prin Consiliul Județean, în proprietate spațiul unde își desfășoara activitatea Unitatea de Primiri a Urgențelor de pe stada Clinicilor nr. 3-5.

Spitalul de Neurochirugie din Cluj-Napoca, finalizat în toamnă. Investiție de peste 40 mil. euro

„Mă bucur că mai facem un pas în infrastructura spitalicească de modernizare. Din fonduri europene, din PNRR, se finalizează în această toamnă Centrul de Neurochirurgie de peste 40 de milioane de euro de pe strada Pasteur. În fiecare dimineață văd evoluția și stadiul lucrărilor. Este gata practic acest spital, urmează să fie dotat și dat în funcțiune. Evident și Spitalul Regional de Urgență cu termen de finalizare 2028, unde și noi facem pasajul de pe DN1 pentru a putea asigura accesul la intrarea la Spitalul Regional de Urgență și, de asemenea, am început lucrările la metrou dinspre Florești, tocmai pentru a mai avea o sursă alternativă de mobilitate pentru Spitalul Regional, sprijin, de asemenea, obținerea finanțării pentru o investiție de peste 650 de milioane de euro. Cu alte cuvinte, pregătim Clujul anilor următori.

Această modernizare a UPU de pe Clinicilor va rămâne constant aici pentru clujeni chiar după ce se va da în folosință Spitalul Regional de Urgență, având posibilitatea să se trieze mult mai ușor cazurile grave de cele mai puțin grave, astfel încât fiecare secundă e importantă în salvarea vieților”, a cochis Emil Boc.

Clădirea UPU Cluj, preluată de Consiliul Județean pentru a putea fi modernizată

Prin preluarea în domeniul public al Județului Cluj și, ulterior, atribuirea în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență, se reglementează situația juridică a acestei clădiri.

Concret, se realizează o identitate clară între titularul dreptului de proprietate publică și a dreptului de administrare asupra terenului și asupra clădiri, astfel se creează condițiile legale necesare pentru reușita implementării proiectului de investiții vizat de spital.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: