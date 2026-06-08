Avioane NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei

Avioane de vânătoare ale NATO au doborât luni o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei venind din Rusia.

Avioane de vânătoare ale NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei|Foto: pexels.com

Drona care a pătruns dinspre Rusia în spațiul aerian al Letoniei a fost doborâtă de avioane NATO franceze.

Deocamdată nu se cunoaşte originea dronei.

Avioane NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei

Acesta este cel mai recent caz dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen de-a lungul regiunilor de frontieră din estul Europei, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

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Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei şi Estoniei, menționează sursa citată.

„Avioane de vânătoare ale NATO au doborât cu succes o dronă care zbura în spaţiul aerian al Letoniei!”, a anunţat armata letonă într-o postare pe reţelele sociale.

Autorităţile au avertizat mai devreme luni locuitorii din regiunile estice ale Letoniei să se adăpostească din cauza ameninţării cu drone. Alerta s-a încheiat după ce drona a fost doborâtă, a declarat armata.

Dronele militare care pătrund în spaţiul aerian al statelor vecine Rusiei au alimentat îngrijorările că războiul din Ucraina se extinde la graniţele nordice ale NATO.

Luna trecută, un avion militar NATO a doborât o presupusă dronă ucraineana deasupra Estoniei.

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