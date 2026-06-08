O elevă din Cluj ar fi fost drogată şi violată la banchetul de absolvire. Polițiștii au deschis o anchetă.

Poliţiştii fac cercetări într-un caz în care o elevă de clasa a XII-a din Cluj ar fi fost drogată şi violată la banchetul de absolvire.

O elevă din Cluj ar fi fost drogată şi violată la banchetul de absolvire. Polițiștii au deschis o anchetă.|Foto: magnific.com

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj a demarat cercetări în cazul unei eleve absolvente de clasa a XII-a de la Liceul „Virgil Madgearu” din Cluj-Napoca, despre care părinţii ei au relatat că ar fi fost drogată şi violată la banchetul de absolvire.

O elevă din Cluj ar fi fost drogată şi violată la banchetul de absolvire. Polițiștii au deschis o anchetă.

„La data de 6 iunie, în jurul orei 05:25, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către personalul medical din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe Cluj-Napoca, cu privire la faptul că o tânără, în vârstă de 18 ani, a fost transportată la unitatea medicală, reclamând faptul că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale”, informează IPJ Cluj.

Din verificările preliminare efectuate de poliţişti a rezultat faptul că tânăra ar fi participat, în seara precedentă, la un eveniment organizat într-un local din municipiul Cluj-Napoca, împreună cu mai multe persoane, în cadrul căruia au fost consumate băuturi alcoolice.

„Pe parcursul desfăşurării evenimentului, una dintre persoanele prezente la faţa locului ar fi informat mama tinerei cu privire la faptul că aceasta ar fi acuzat o stare de rău, iar ulterior a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, care a preluat persoana şi a transportat-o la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri şi efectuarea evaluărilor de specialitate”, potrivit sursei citate.

În cauză au fost demarate cercetări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun, cercetările fiind efectuate sub supravegherea unităţii de parchet competente.

Reacții oficiale: Evenimentul privat nu a fost organizat de liceu

Conducerea Liceului „Virgil Madgearu” susţine că nu a fost implicată în organizarea evenimentului respectiv.

„În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la un incident petrecut în cadrul unui eveniment privat în care a fost menţionat numele instituţiei, facem următoarele precizări: evenimentul la care se face referire nu a fost organizat de liceu şi nu a făcut parte din activităţile oficiale ale instituţiei. Acesta a fost un eveniment privat, organizat de părinţi, desfăşurat în afara spaţiilor liceului, după încheierea cursurilor şi a activităţilor şcolare.

Condamnăm ferm orice faptă care aduce atingere siguranţei, integrităţii sau demnităţii unei persoane şi regretăm profund situaţia semnalată. La acest moment, nu deţinem informaţii suplimentare faţă de cele vehiculate în spaţiul public. Având în vedere că aspectele prezentate fac obiectul verificărilor autorităţilor competente, considerăm că acestea sunt singurele abilitate să stabilească împrejurările exacte ale celor întâmplate”, a transmis conducerea liceului.

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