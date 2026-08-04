Nistor face istorie în Superligă! A devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în prima ligă din România

Mijlocașul Universității Cluj, Dan Nistor (37 de ani), face istorie în această ediție a Superligii.

Dan Nistor a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în prima ligă din România / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Titular în partida cu FC Botoșani, Dan Nistor a atins o bornă impresionantă: 515 partide jucate în prima ligă, egalându-l pe Ionel Dănciulescu în topul aparițiilor all-time pe prima scenă a fotbalului românesc.

Mijlocașul a debutat în primul eșalon pe când avea 22 de ani, 2 luni și 17 zile, într-un duel între Pandurii Târgu-Jiu și Unirea Urziceni din 23 iulie 2010.

Odată cu trecerea timpului, el a devenit un reper al seriozității un metronom neobosit, a cărui longevitate rar întâlnită a învins prejudecățile unei cariere începute atipic de târziu.

Remarcat de formația din Târgu-Jiu pe când evolua pentru Internațional Curtea de Argeș și CS Mioveni, Nistor a fost jucătorul alb-albaștrilor până în 2016, cu o pauză de jumătate de sezon, în care a îmbrăcat tricoul prim-divizionarei franceze Evian.

În tot acest timp, mijlocașul originar din Rucăr a strâns nu mai puțin de 177 de meciuri în prima ligă alături de gorjeni, înainte de a face pasul la Dinamo.

Și în alb și roșu, parcursul lui Nistor a avut o scurtă întreupere, în care a jucat 17 partide pentru CFR, însă acesta s-a întors după doar un sezon în Ștefan cel Mare, unde a mai continuat până în 2020, ajungând la 95 de prezențe pentru Dinamo în Superligă.

A urmat capitolul Universitatea Craiova, întins pe durata a aproape trei ani, în care „dinozaurul” a bifat 105 apariții în primul eșalon, urmând ca în februarie 2023 să ia drumul Clujului pentru a semna cu „U” Cluj.

De atunci și până acum, Nistor a fost unul dintre cei mai importanți piloni ai „șepcilor roșii” în atingerea, de câte două ori, a finalei de Cupa României, a play-off-ului Superligii, dar mai ales în calificarea echipei în cupele europene în ani succesivi, pentru prima dată în istorie.

Cu 120 de partide în tricoul „studenților” în prima ligă, cel care a debutat în alb și negru într-un meci cu Chindia Târgoviște, de la Ploiești, ocupă poziția 34 în topul celor 48 de fotbaliști cu minim 100 de prezențe pentru ardeleni în primul eșalon.

În tot acest timp, Dan Nistor a marcat de 35 de ori și a livrat alte 26 de pase decisive, ajungând la un total remarcabil de 71 de reușite și 114 assist-uri în mai bine de 16 ani de activitate la nivelul principalei competiții din fotbalul românesc.

De asemenea, mijlocașul ofensiv a devenit, în finalul sezonului trecut, jucătorul cu cele mai multe goluri marcate din penalty pentru „U” Cluj în prima ligă, cu 19 astfel de reușite, una peste legendarul Mihai Adam.

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