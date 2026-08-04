Vreme caniculară cu maxime de 36 de grade: Județul Cluj, sub avertizare Cod portocaliu de căldură persistentă și disconfort termic accentuat

Val de căldură intens, vreme caniculară și maxime de 36 de grade. Avertizare meteo Cod portocaliu de caniculă extinsă pentru județul Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 4 august|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 4 august, valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica treptat în restul teritoriului.

Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat.

Cerul va fi preponderent senin, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zonele montane, unde se vor semnala averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa între 31 - 41 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 - 26 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi caniculară, maxima termică va ajunge la 36 de grade Celsius, iar temperatura minimă va indica 17 grade Celsius.

Vremea va fi în general frumoasă, șansele de precipitații vor fi minime, însă disconfortul termic se va accentua.

Sursa: ANM

Meteorologii au extins avertizarea meteo Cod portocaliu de caniculă, care vizează și județul Cluj, până miercuri dimineața, ora 10:00.

Astfel, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, 4 august, valul de căldură se va extinde și se va intensifica, în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Vremea se va menține caniculară până vineri, iar ulterior temperaturile vor înregistra o ușoară scădere.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: