Lukic la FCSB? Gigi Becali se pregătește să facă ofertă: „Mâine mă interesez!”

După egalul din ultima etapă, scor 2-2 contra Farului, patronul de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat că vrea să facă transferuri importante la echipă.

Gigi Becali a anunțat că vrea să-l transfere pe Jovo Lukic / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Nemulțumit de evoluția jucătorilor săi, Gigi Becali a anunțat că va face schimbări radicale în ceea ce privește componența lotului de la FCSB.

Printre cei pe care îi vrea la echipă în această vară se numără și Jovo Lukic, atacant la Universitatea Cluj.

Bosniacul a fost cel mai bun jucător al Superligii în ediția trecută iar ardelenii au avut mai multe oferte importante pentru a-l vinde, însă a rămas, pentru moment, în Ardeal.

Acum, Becali vrea să dea o lovitură pe piața transferurilor și să-l cumpere pe atacantul trecut și pe la Universitatea Craiova pentru a-i face concurență lui Bîrligea în atac.

„Mai aștept 2-3 meciuri, o să aduc 2-3 jucători, nici nu știu unde. Atacant trebuie 100%. Stai să vedem mâine dacă putem să-l iau pe Lukic, stai să vedem, mâine (marți n.red) mă interesez de Lukic”, a spus Gigi Becali pentru Prima Sport.

N-a jucat în ultima etapă!

Jovo Lukic (27 de ani) nu s-a aflat în lotul Universității Cluj pentru meciul cu FC Botoșani, din etapa a treia a Superligii, încheiat 2-1. În secret, se pregătește vânzarea sa în străinătate.

La fel ca în cazul lui Coubiș înaintea de a fi transferat la Lincoln, echipă din liga a doua engleză, bosniacul a fost scos din lot pentru a nu risca vreo accidentare care să oprească transferul său.

De-a lungul acestei veri, Lukic a avut mai multe oferte de a fi transferat în străinătate, cele mai multe din zona arabă. De această destinaţie s-ar lega plecarea sa și acum.

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