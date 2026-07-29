Guvernul Bolojan a aprobat de 2,7 ori mai puține posturi la Spitalul Județean de Urgență Cluj decât în Bihor. Alin Tișe: „Asta nu mai e politică, ci bătaie de joc la adresa pacienților”.

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan a deblocat doar 51 de posturi la Spitalul Județean de Urgență Cluj, în timp ce pentru unitatea sanitară din Bihor au fost aprobate 131 de posturi. „Același Guvern a refuzat să finanțeze Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj unde, de asemenea, circa 50% din pacienți vin din alte județe”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Guvernul Bolojan a aprobat de 2,7 ori mai puține posturi la Spitalul Județean de Urgență Cluj decât în Bihor. Alin Tișe: „Asta nu mai e politică, ci bătaie de joc la adresa pacienților”.| Foto: monitorulcj.ro

Deși initial Ministerul Sănătății a propus deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar, numărul total de posturi deblocate este cu peste 10% mai mic în urma memorandumului promovat, marți, de Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan.

Mai mult, după cum arată Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și inițiatorul Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul PNL, posturile au fost deblocate în baza unor criterii incerte, astfel încât Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj are doar 51 de posturi aprobate, iar Spitalul Județean din Bihor – 131 de posturi deblocate.

Practic, pentru cel mai mare spital de profil din țară, care a solicitat deblocarea pentru 191 de posturi, Guvernul Bolojan a aprobat doar 51.

„131 de posturi la Bihor, față de 51 de posturi la Cluj, din cele 191 solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Culmea o reprezintă faptul că 15% din pacienți provin din județul Bihor!”, notează liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care critică decizia Guvernului PNL.

Guvernul Bolojan a aprobat de 2,7 ori mai puține posturi la Spitalul Județean de Urgență Cluj decât în Bihor. Alin Tișe: „Asta nu mai e politică, ci bătaie de joc la adresa pacienților”.

„Guvernul demis PNL a mai făcut aseară o nefăcută.

Știa că toată țara se uită la modul de rezolvare a problemei/crizei din sănătate, nu a găsit de cuviință decât să împartă aceste posturi după criterii de nimeni știute, fără a ține cont de numărul de pacienți, gradul de ocupare și de centrele universitare medicale.

Și astfel, Clujul, care deservește regiunea de Nord-Vest, dar și restul țării, având aproximativ 50% de pacienți din afara județului, a primit, numai cu titlu de exemplu, la unitatea sanitară subordonată chiar Ministerului Sănătății, adică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cel mai mare astfel de spital din țară și spital universitar pe deasupra, de 2,7 ori mai puține posturi aprobate prin Memorandum decât la Spitalul Județean Bihor!”, declară Alin Tișe într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Tișe semnalează că o analiză în acest sens ar trebui să evidențieze corectitudinea măsurilor adoptate de Executiv:

„Toate acestea se întâmplă după ce același Guvern a refuzat să finanțeze Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, care are, de asemenea, circa 50% din pacienți din alte județe!(…).Asta nu mai este politică, ci este bătaie de joc și o umilire a clujenilor și a pacienților din restul țării care apelează la spitalele supraaglomerate din Cluj”, a mai adăugat Alin Tișe, în mesajul său. Construirea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca este susținută financiar de Consiliul Județean Cluj în condițiile în care Guvernul Bolojan a ignorat proiectul medical cu impact regional.

Spre exemplu, în cazul spitalelor aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, din cele 322 de posturi solicitate, Guvernul Bolojan a aprobat doar 81 de posturi.

Situația la spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj:

*Spitalul de Recuperare: posturi solicitate 28, aprobate 8.

*Spitalul de Infecțioase: posturi solicitate 99, aprobate 21.

*Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”: posturi solicitate 33, aprobate 12.

*Spitalul de Copii: posturi solicitate 156, aprobate 39.

*Spitalul de Psihiatrie Borșa: posturi solicitate 6, aprobate 1.

Bolojan: „Nu răspund nevoilor pacienților și consumă resurse”

Premierul demis Ilie Bolojan a explicat, marți seara, tăierea cu 10% a posturilor propuse:

„Acele spitale nu răspund nevoilor cetățenilor sau pacienților din arealul respectiv și consumă resurse”, potrivit declarației lui Ilie Bolojan.

Deși Ministerul Sănătății a propus deblocarea unui număr de peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar, forma finală a Memorandumului prevede doar 6.850 de posturi.

„Am solicitat ca propunerile pe care le face Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii: ponderea cheltuielilor de personal, cu cât era mai mică cu atât spitalele au primit bonificații. Acolo unde cheltuielile de personal au depășit 90% suntem în situația în care acel spital nu mai există pentru pacienți ci doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate și li s-au diminuat posturile aprobate.

Al doilea criteriu este gradul de ocupate al paturilor. Dacă gradul de ocupare este sub 50% înseamnă că acele spitale nu răspund nevoilor cetățenilor și consumă resurse”, a detaliat Ilie Bolojan.

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