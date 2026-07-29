Acciza la motorină va fi redusă temporar. Camera Deputaților a aprobat legea.

Camera Deputatilor a aprobat reducerea temporară a accizei la motorină.

Acciza la motorină va fi redusă | Foto: monitorulcj.ro

Deputații au adoptat, miercuri, 29 iulie 2026, proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

Acciză redusă gradual

Au fost 293 de voturi „pentru” și două abțineri.

Proiectul de lege are ca obiect declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină.

Astfel va fi introducă o reducere dinamică a accizeri. Reducerea accizei ar putea varia între 5% și 25% și va putea fi ajustată în funcție de evoluția prețurilor.

Potrivit inițiatorilor, mecanismul ar urma să reducă prețul carburanților la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru, iar în funcție de evoluția pieței reducerea poate ajunge până la 85 de bani pe litru.

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a declarat că mecanismul propus va produce, la nivelul actual al cotațiilor, o reducere de aproximativ 34 de bani pe litru. Acesta a precizat că diminuarea accizei poate crește până la 68 de bani, respectiv 85 de bani pe litru, dacă prețurile carburanților continuă să urce, raportat la perioada de dinaintea izbucnirii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Totodată, potrivit expunerii de motive, se instituie unele măsuri cu privire la exportul de motorină, care se va putea realiza „doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort”.

Motorina standard costă peste 10 lei/litru în Cluj-Napoca

Între timp, în Cluj-Napoca, toți operatorii economici care se regăsesc în baza de date a Monitorului Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței, vând motorina standard cu mai mult de 10 lei/litru.

Potrivit aplicației autorității de concurență, în Cluj-Napoca, cea mai ieftină motorină standard este la Petrom: 10,17 lei/litru. Cea mai scumpă motorină standard este vândută cu 10,28 lei/litru, la Gazprom și Lukoil.

De asemenea, potrivit proiectului de lege „se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție”.

Activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și cele de import și prima vânzare a produselor petroliere importate nu intră în sfera de aplicare a prezentului articol, potrivit unui amendament.

Mecanismul prevăzut produce efecte pentru unul sau mai multe segmente bilunare succesive, fără ca durata totală de aplicare a diminuării accizei să depășească durata situației de criză stabilite.

Măsurile aprobate de Parlamentari vor fi în vigoare până la 31 octombrie 2026, cu posibilitatea de prelungire prin hotărâre de Guvern.

Pentru punerea în aplicare a prezentei legi, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 de zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate, în condițiile și potrivit metodologiei prevăzute. Metodologia de raportare, inclusiv conținutul, formatul, termenele și canalele de transmitere se stabilesc prin instrucțiuni comune emise de Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței, potrivit competențelor fiecăreia, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit unui alt amendament.

Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței pot solicita operatorilor economici date referitoare la formarea prețurilor și a adaosurilor comerciale. Operatorii economici au obligația de a comunica informațiile solicitate în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării.

Datele și informațiile solicitate pot include următoarele elemente: costul de achiziție, prețul de cumpărare al bunurilor, taxele de import și alte taxe nerecuperabile, cheltuielile de transport și manipulare, comisioanele și alte costuri direct atribuibile achiziției. În cazul în care apreciază necesară clarificarea suplimentară a datelor prevăzute, Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Energiei pot solicita operatorilor economici prevăzuți informații sau date suplimentare, care vor fi comunicate în cel mult 10 zile de la data primirii solicitării.

Prin excepție, în cazul în care depășirea limitei maxime a adaosului comercial, verificată ca medie pe întreaga perioadă de aplicare, nu depășește 5% din valoarea limitei maxime stabilite, operatorul economic se sancționează cu amendă în cuantum egal cu dublul valorii totale a depășirii. Valoarea totală a depășirii se calculează prin înmulțirea diferenței unitare dintre adaosul comercial mediu practicat pe întreaga perioadă și limita maximă permisă cu cantitatea totală de produse vândute în perioada de aplicare, potrivit altui amendament.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

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