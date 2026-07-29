Majorarea tarifelor și a schemei de personal la Compania de Apă din Cluj provoacă divergențe în ședința Consiliului Județean. Bashar Molhem: „Am blocat angajările propuse. Lucrurile sunt scăpate de sub control”.

Discuții aprinse în ședința Consiliului Județean Cluj cu privire la propunerea de majorare schemei de personal la Compania de Apă și a creșterii tarifelor pentru apă. „Am blocat angajarea a încă 100 de oameni. Lucrurile au scăpat de sub control acolo”, spune șeful Comisiei de Buget-Finanțe, consilierul județean Bashar Molhem.

|în imagine: Consilierul județean Bashar Molhem, șeful Comisiei de Buget-Finanțe și Călin Nemațu, directorul Companiei de Apă Someș SA, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj|Foto: captură video Consiliul Județean Cluj

Dezbaterea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a Companiei de Apă Someș, pentru anul 2026, a generat dispute în ședința Consiliului Județean de miercuri.

Practic, la o distanță de două luni de la aprobarea bugetului initial, prin care cheltuielile companiei au fost reduse cu circa 14 milioane de lei, în urma unor dezbateri aprinse în plen, Compania de Apă a solicitat angajarea a încă 100 de persoane și majorări salariale.

Majorarea tarifelor și a schemei de personal la Compania de Apă din Cluj provoacă divergențe în ședința Consiliului Județean

Potrivit amendamentului adoptat de Comisia de buget, cererea privind cele 100 de posturi a fost eliminată, iar majorarea cheltuielilor salariale poate fi realizată dacă aceste cheluieli nu sunt transferate în factura consumatorilor:

„Comisia a adoptat un amendament: Se elimină cererea de suplimentare cu 100 de angajați, solicitată de Compania de Apă Someș.

Eventualele majorări ale cheltuielilor salariale să nu fie transferate în sarcina consumatorilor prin creșterea tarifelor practicate de companie”, a transmis în cadrul dezbaterilor consilierul județean Bashar Molhem, șeful Comisiei de buget.

„Majorarea salariilor nu reprezintă o problemă, înțeleg, dacă aceste cheltuieli nu se vor regăsi în prețul final plătit de consumatori pentru tarifele de apă, potrivit amendamentului adoptat de comisie”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În același timp, conform amendamentului la proiect, angajarea pentru încă 100 de posturi, pe lângă cei 2.000 de angajați ai companiei, a fost amânată.

Realizarea unui audit al companiei, care să permită ulterior posibile angajări și prezentarea unui proiect coerent privind modificările propuse au fost câteva dintre concluziile rezultate în urma dezbaterilor din plenul ședinței Consiliului Județean Cluj.

Bashar Molhem: „Am blocat angajările propuse. Lucrurile sunt scăpate de sub control”

Consilierul județean Bashar Molhem a criticat propunerile înaintate de reprezentanții Companiei de Apă Someș privind suplimentarea schemei de personal:

„Cei de la Compania de Apă s-au gândit că vara este cel mai bun moment să dea lovitura. Concedii, relaxare, lumea e plecată, momentul perfect. Au venit să ne ceară aprobarea pentru angajarea a încă 100 de oameni. O sută! Pe lângă cei peste 2000 de angajați pe care îi au deja. Evident, încă câteva milioane cheltuială pe spinarea clujenilor. Asta au înțeles ei din reforma pe care le-am cerut-o personal și public, în urmă cu puțin timp”, a declarat consilierul județean Bashar Molhem.

La finalul lunii mai, atunci când a fost aprobat bugetul pe anul în curs al Companiei de Apă, Bashar Molhem a cerut reducerea cheltuielilor nejustificate, inclusiv încetarea contractelor „pensionarilor speciali”.

Amendamentul prin care au fost blocate noile angajări a fost votat de reprezentanții PNL, AUR și UDMR, în timp ce consilierii PSD și USR nu au participat la vot.

„PSD și USR au dat bir cu fugiții în ședința Comisiei de Buget. Hai că la primii ne mai așteptam, dar USR, «marii reformatori» și «apărători ai banului public», de ce s-au ascuns?”, a arătat șeful Comisiei de buget.

O nouă majorare a tarifelor la apă?

După cum semnalează consilierul județean Bashar Molhem, compania intenționează majorarea tarifelor la apă, de la 1 ianuarie, însă fără consultarea Consiliului Județean Cluj:

„Reprezentanții companiei au decis deja, fără consultarea Consiliului Județean, să majoreze și tariful la apă de la 1 ianuarie. Doar că facturile chiar au ajuns deja la sume care depășesc orice limită a bunului-simț. Împreună cu președintele Alin Tișe vom face tot posibilul ca această majorare să nu se întâmple. Sper să reușim”, a adăugat șeful Comisiei de buget, Bashar Molhem.

Șeful Comisiei de buget a cerut modificări în modul de administrare al societății:

„Lucrurile au scăpat de sub control acolo și am ajuns în situația în care Compania de Apă e un stat în stat. Bătaia asta de joc la adresa clujenilor trebuie să înceteze”, a mai declarat consilierul județean Bashar Molhem.

Directorul Companiei de Apă: „Avem nevoie de oameni”

Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții Companiei de Apă Someș în ședința de Consiliu Județean, majorarea salarială nu va fi transferată în costurile finale ale tarifelor la apă, creșterea fiind permisă prin memorandumul aprobat de Guvern. Potrivit directorului Călin Neamțu, salariile angajaților companiei nu au mai fost majorate de mai bine de un an și jumătate.

„Legat de cele două propuneri pe care le-am făcut pentru rectificarea de buget, este vorba de creșterea salariilor conform Ordonanței 89/2025, creșterea poate fi realizată în proporție de 6,5%, prin memorandumul aprobat de Guvern în acest an.

Dar, așa cum am mai spus, pentru această creștere, nu se va mări tariful la apă. Acestea vor fi făcute din veniturile companiei: din economiile făcute pe partea de cheltuieli materiale și pe partea de energie electrică, există resurse pentru a suplimenta fondul de salarii.

Legat de numărul de angajați, trebuie să spun că am preluat peste 1.500 km de rețea de apă potabilă și peste 3.000 km de rețea de apă uzată. Pentru întreținerea și exploatarea acestui sistem trebuie să angajăm 100 de oameni, adică muncitori, instalatori, șoferi. Anul viitor nu vom mai putea face nicio angajare. Încercăm să găsim o soluție, dar o reorganizare trebuie făcută cu o firmă de specialitate”, a explicat Călin Neamțu, directorul Companiei de Apă Someș.

Conform asigurărilor oferite de reprezentanții Companiei de Apă, tarifele la apă nu vor fi majorate, iar bugetul de investiții nu va fi afectat, astfel încât creșterea salariilor va fi operată din veniturile societății.

Alin Tișe, președintele Consiliului Juțdean Cluj, a cerut reprezentanților companiei să vină cu propuneri agreate în comisiile de specialitate, care să poată fi susținute, fără a „forța” hotărârile administrației județene.

Suplimentarea schemei de personal, care poate fi realizată în perspectivă în baza unui plan coerent de reorganizare, a fost amânată. Practic, majorarea salariilor a fost adoptată fără suplimentarea schemei de personal.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: