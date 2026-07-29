Crește numărul firmelor închise la Cluj. Peste 2.000 de afaceri au fost radiate în primele șase luni din 2026.

Numărul firmelor din Cluj care au fost închise în primele șase luni din 2026 a crescut comparativ cu perioada similară din 2025.

Peste 2.000 de firme din Cluj au fost închise în primele șase luni din 2026 | Foto: DepositPhotos.com

Un număr de 46.283 de firme au fost radiate la nivel național, în primele șase luni din 2026, cu 5,69% mai multe față de perioada similară din anul anterior, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Mai multe firme au fost închise la Cluj în primele șase luni din 2026

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, respectiv 8.188 (număr în creștere cu 8,25% față de primele șase luni din 2025), și în județele Cluj (2.305, +6,22%, comparativ cu 2.170 în primele șase luni din 2025), Timiș (1.990, +18,45%), Bihor (1.961, +9,8%), Constanța (1.863, +6,27%), Ilfov (1.817, +13,56%), Iași (1.786, +9,57%), Brașov (1.468, +8,18%) și Argeș (1.419, +15,37%).

În iunie 2026 au fost consemnate 7.145 radieri de firme, în București (1.310) și în județele Cluj (402), Bihor (356), Ilfov (285) și Timiș (283).

La polul opus, cele mai puține operațiuni de radiere au fost consemnate în județele: Ialomița (284, în creștere cu 12,255% față de primul semestru din 2025), Giurgiu (317, -14,56%), Teleorman (327, -10,16%), Mehedinți (320, -13,28%), Covasna (356, +1,14%) și Călărași (368, +36,3%).

Potrivit sursei citate, creșteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Călărași (+36,3%), Galați (+35,81%) și Dolj (+25,24%), în timp ce scăderile cele mai importante au fost raportate în Olt (-22,61%), Bistrița-Năsăud (- 20,38%) și Vrancea (-19,5%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 8.863 (-11,92%, raportat la ianuarie - iunie 2025), Construcții - 3,487 (-6,04%), activități profesionale, științifice și tehnice -3.308 (-8,44%) și agricultură, silvicultură și pescuit - 3.015 (-35,76%).

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Foto: DepositPhotos.com

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