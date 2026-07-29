Unirea Dej și-a anunțat lotul de jucători pentru noul sezon din Liga a 3-a!

Cu toate că a retrogradat în Liga a 4-a în sezonul trecut, Unirea Dej va evolua în eșalonul al treilea și în această ediție.

Unirea Dej a anunțat pe ce jucători se va baza în noul sezon / Foto: FC Unirea Dej Facebook

Noua stagiune din Liga a 3-a va începe la finalul lunii august, însă noul sezon competițional pentru dejeni debutează miercuri, 29 iulie,, cu meciul din Cupa României contra celor de la Viitorul Cluj.

Înaintea acestui meci, Unirea Dej a anunțat jucătorii pe care Alexandru Bourceanu îi are la dispoziție pentru moment, întucât lotul de jucători nu este finalizat. Fostul campion cu FCSB și internațional român dispune de un lot preponderent tânăr, cel mai în vârstă jucător având 26 de ani.

Lotul Unirii Dej pentru acest sezon:

Portari: Simion Velcu, Dinu Pop

Fundași: Iustin Enache, Alexandru Stoian, Marian Cosma, Mario Mihăilă, Mihai Falup, Eduard Budean, Mateo Recea, Lenard Szoke

Mijlocași: Octavian Cepoi, Darius Dumitru, Bogdan Sucitu, David Băbuțan, David Banc, Alberto Țica

Atacanți: Cristinel Dinu, Marcus Georgiu, Nicușor Pop, Ciprian Dioszeghi, Mihai Ceteraș, Eusebiu Budeanu, Andrei Antonescu.

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