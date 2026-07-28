Alin Tișe: „Voi aproba ocuparea tuturor posturilor vacante din spitalele din subordinea Consiliului Județean Cluj”.

În contextul situației dramatice din sistemul sanitar, liberalul clujean Alin Tișe anunță că va aproba ocuparea tuturor posturilor vacante din spitale: „Nu voi fi de acord cu reducerea salariului niciunuia dintre angajați”, spune președintele Consiliului Județean Cluj, care critică PNL pentru modul dezastruos de promovare a reformelor.

Alin Tișe: „Voi aproba ocuparea tuturor posturilor vacante din spitalele din subordinea Consiliului Județean Cluj”.| Foto: monitorulcj.ro

Noua lege a salarizării promovată de guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a provocat nemulțumiri în rândul angajaților din sectorul public și a dus la declanșarea grevei generale în sistemul sanitar.

Concret, reforma vizează peste 1,2 milioane de angajați din sectorul public.

Potrivit liberalului clujean Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, așa-numitele reforme inițiate de Executiv lovesc în „inima sistemului”, adică în cele mai importante sectoare de activitate, precum sănătatea și educația.

„O reformă trebuie să fie suportabilă de către populație.

Și să nu umilească medici, asistente și întreg personalul din Sănătate. Ceea ce guvernul face în aceste zile nu este reformă”, spune liderul CJ Cluj, Alin Tișe, inițiatorul Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul PNL.

Alin Tișe, despre reforma sistemului medical: „PNL pare tot mai departe de realitatea pe care o trăiesc românii zi de zi”

Președintele Consiliului Județean Cluj critică modul în care PNL a decis să aplice reformele: impactul acestor măsuri este resimțit de populație și suportat de salariații din diverse domenii de activitate.

Mai mult, Tișe anunță că nu este de acord cu reducerea salariului niciunui angajat și că va aproba ocuparea tuturor posturilor din spitalele aflate în subordinea administrației județene.

„Sănătatea este inima unui stat

Când lovești în sănătate, lovești în viața fiecărui român, în siguranța familiilor și în viitorul acestei țări.

Cum poți pretinde că reformezi România dacă alegi să slăbești tocmai inima sistemului? Asta nu este reformă. O reformă adevărată înseamnă să repari, să întărești și să construiești, nu să distrugi ceea ce este esențial.

Sursa: Alin Tișe – Facebook

O reformă trebuie să fie suportabilă de către populație.

Și să nu umilească medici, asistente și întreg personalul din Sănătate. Ceea ce guvernul face în aceste zile nu este reformă.

Din păcate, PNL pare tot mai departe de realitatea pe care o trăiesc românii zi de zi. Când deciziile politice ignoră nevoile oamenilor, încrederea, și așa puțină, dispare. Când aroganța și autosuficienta au pus stăpânire pe mințile guvernanților incompetenți...

Adevărata trădare nu este față de un partid. Adevărata trădare este față de țară și față de popor, atunci când interesul politic ajunge să fie pus mai presus de binele românilor.

România are nevoie de lideri care să protejeze sănătatea, să respecte cetățenii și să pună interesul național pe primul loc.

În ce mă privește, voi aproba ocuparea tuturor posturilor vacante din spitalele din subordinea Consiliului Județean și nu voi aproba reducerea salariului niciunuia dintre angajați!”, notează Alin Tișe într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sindicaliștii Sanitas au declanșat, marți, greva generală în aproximativ 400 de unități medicale din țară, pe termen nelimitat. În timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Sindicaliștii solicită negocierea cu organizațiile sindicale a legii salarizării. Deblocarea posturilor din spitale reprezintă o altă cerință înaintată de sindicate.

Luni seara, în contextul grevei generale anunțate de sindicate, Ministerul Sănătății anunța propunerea de deblocare a 7.800 de posturi în sistemul sanitar.

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