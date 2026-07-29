Dragoș Damian: „Industria farmaceutică are nevoie de oameni bine pregătiți!” Premieră în industria farmaceutică din România, Terapia lansează primul program autorizat de calificare pentru operatori chimiști!

Terapia, companie din Cluj-Napoca și parte a grupului SUN PHARMA, a devenit prima companie farmaceutică din România autorizată să organizeze un program de calificare pentru meseria de operator chimist.

Compania clujeană Terapia, parte a grupului SUN PHARMA, a devenit prima companie farmaceutică din România care a primit autorizația de a organiza un program de calificare pentru operatori chimiști. | Foto: Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Compania clujeană Terapia, parte a grupului SUN PHARMA, a devenit prima companie farmaceutică din România care a primit autorizația de a organiza un program de calificare pentru operatori chimiști.

Inițiativa le oferă angajaților posibilitatea de a obține o calificare recunoscută la nivel național și face parte din strategia companiei de dezvoltare a resursei umane.

Program autorizat pentru formarea operatorilor chimiști

Programul a fost autorizat de Comisia de Autorizare a Județului Cluj din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj și reprezintă o premieră pentru industria farmaceutică din România.

La finalul perioadei de pregătire, participanții care promovează examenul de absolvire vor primi un certificat de calificare emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, devenind calificați în meseria de „Operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure”.

Dragoș Damian: „Am ales să investim constant în oameni”

Directorul general al Terapia, Dr. Dragoș Damian, a declarat că formarea specialiștilor reprezintă o investiție atât în companie, cât și în viitorul industriei farmaceutice din România.

„Industria farmaceutică are nevoie de oameni bine pregătiți, iar noi considerăm că responsabilitatea unei companii puternice este să contribuie activ la formarea lor. La Terapia am ales să investim constant în oameni, în dezvoltarea competențelor și în crearea unor oportunități reale de calificare și evoluție profesională. Nu ne-am limitat la a căuta specialiști pe piață, ci ne-am asumat responsabilitatea de a-i forma”, a declarat CEO-ul companiei.

Potrivit acestuia, programul completează investițiile realizate de Terapia în învățământul dual și parteneriatele dezvoltate cu universitățile din Cluj-Napoca.

Prima serie începe în această lună

Reprezentanții companiei au anunțat că prima serie a programului de formare profesională va începe chiar în această lună, iar participanții vor susține examenul de absolvire la finalul perioadei de pregătire.

Prin această inițiativă, Terapia își propune să contribuie la pregătirea noilor generații de specialiști și la dezvoltarea unei industrii farmaceutice bazate pe competență, responsabilitate și inovație.

Despre Terapia

Terapia este cel mai mare producător de medicamente din România și face parte din grupul internațional SUN PHARMA din anul 2015. Compania activează într-o organizație globală care reunește 42 de unități de producție, produce peste 2.000 de medicamente inovatoare, generice și produse OTC și își distribuie produsele în peste 100 de țări, prin intermediul unei echipe de peste 32.000 de angajați la nivel mondial.

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