Consiliul Județean Cluj spune stop majorării tarifelor și angajărilor cerute de Compania de Apă. Alin Tișe: „Prețul la apă nu va crește!”

Consiliul Județean a aprobat creșterea salariilor angajaților Companiei de Apă din Cluj, însă cu o condiție clară: prețul apei plătit de populație să nu fie majorat. Totodată, administrația județeană a respins solicitarea companiei de a angaja încă 100 de persoane și a cerut un audit al managementului financiar.

Consiliul Județean Cluj spune stop majorării tarifelor și angajărilor cerute de Compania de Apă. Alin Tișe: „Prețul la apă nu va crește!”|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, în urma dezbaterilor privind proiectul de rectificare a bugetului Companiei de Apă Someș pentru 2026, Consiliul Județean a respins cererea societății de majorare a schemei de personal cu încă 100 de angajați și a cerut asigurări că majorarea salarială cerută de companie nu se va reflecta în tarifele pentru apă plătite de consumatori.

„Sunt foarte ferm: Prețul la apa potabilă nu va crește! Am aprobat astăzi mărirea salariilor angajaților companiei, având în vedere faptul că de peste un an și jumătate acestora nu le-au fost actualizate salariile nici măcar cu rata inflației. Așa încât am considerat că este justificată această măsură, ținând cont de devalorizarea leului și inflația galopantă din România.

Condiția esențială a fost ca prețul plătit de către populație să nu crească!”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Consiliul Județean spune stop majorării tarifelor și angajărilor cerute de Compania de Apă. Alin Tișe: „Prețul la apă nu va crește!”

În cadrul dezbaterilor din ședință, consilierul județean Bashar Molhem, șeful Comisiei de Buget, a criticat intenția Companiei de Apă Someș privind majorarea schemei de personal cu încă 100 de oameni în condițiile în care în cadrul societății activează peste 2.000 de angajați. În acest sens, solicitarea a fost respinsă de Comisia de Buget-Finanțe din cadrul administrației județene.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a refuzat angajarea pentru încă 100 de posturi și a cerut realizarea unui audit cu privire la managementul financiar al companiei:

Audit al managementului financiar

„Am refuzat angajarea a încă 100 de persoane.

Pentru lămurirea acestor probleme am solicitat în mod ferm și categoric Companiei de Apă Someș SA demararea de urgență a unui audit pe managementul financiar, care să actualizeze și să vină cu propuneri concrete de reorganizare, restructurare și eficientizare a companiei”, a mai arătat Alin Tișe în mesajul său.

Concret, auditul trebuie să clarifice situația legată de organigrama companiei, care însumează 2.034 de angajați, precum și faptul că peste 40% a angajaților lucrează în cadrul activităților de birou. Investițiile aflate în curs de derulare, direcțiile supradimensionate și lipsa de personal de specialitate în anumite compartimente reprezintă alte aspect ce vor fi analizate în cadrul procedurii de audit.

„Toate acestea vor fi avute în vedere în regim de urgență în analiza făcută de companie, însoțită de observații și propuneri concrete de reorganizare și eficientizare pentru această întreprindere publică esențială pentru județul nostru”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

De altfel, Alin Tișe a cerut reprezentanților companiei să vină cu propuneri agreate în comisiile de specialitate, care să poată fi susținute, fără a „forța” hotărârile administrației județene.

Astfel, suplimentarea schemei de personal a fost respinsă. Măsura va putea fi aplicată în perspectivă doar în baza unui plan coerent de reorganizare a societății.

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