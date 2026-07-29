Kelemen Hunor cere un guvern de tranziție: „Toate partidele trebuie să vină la masa guvernului!”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că România are nevoie de un guvern de tranziție, în condițiile blocajului politic privind formarea noului Executiv.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că România are nevoie de un guvern de tranziție pentru a depăși blocajul politic privind formarea noului Executiv. | Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că România are nevoie de un guvern de tranziție pentru a depăși blocajul politic privind formarea noului Executiv.

Liderul UDMR a declarat că toate partidele ar trebui să participe la guvernare și a avertizat că legea salarizării nu poate fi adoptată în forma actuală, conform stiripesurse.ro.

Kelemen Hunor: Legea salarizării are probleme

Întrebat despre stadiul proiectului privind legea salarizării, liderul UDMR a afirmat că documentul necesită modificări, în special în ceea ce privește sistemul de educație și sursele de finanțare.

Potrivit acestuia, există în continuare întrebări legate de cele aproximativ 4 miliarde de lei suplimentare necesare pentru aplicarea noii legi, în condițiile în care, la momentul acordului de principiu, era prevăzut un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Kelemen Hunor a mai spus că nu a văzut încă simulări care să demonstreze că nicio categorie de bugetari nu va avea venituri mai mici decât în prezent.

„Nu vreau să stric feng-shui-ul nimănui”

Întrebat dacă România ar putea avea un nou Guvern după 15 august, liderul UDMR a evitat să facă o estimare.

„Nu vreau să stric feng-shui-ul nimănui”, a spus Kelemen Hunor, precizând că a discutat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre sesiunea extraordinară a Parlamentului și despre proiectele legislative aflate pe ordinea de zi, inclusiv cele dedicate agriculturii.

UDMR susține un guvern de tranziție

Kelemen Hunor a declarat că, în opinia sa, cea mai bună soluție este formarea unui guvern de tranziție, cu participarea tuturor partidelor parlamentare.

El a explicat că, în prezent, există doar trei variante realiste pentru formarea Executivului: un guvern de tranziție susținut de toate partidele, un guvern minoritar în jurul lui Siegfried Mureșan sau un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. Liderul UDMR a subliniat însă că ultimele două scenarii depind de susținerea parlamentară, care, în acest moment, nu este asigurată.

Decizia va veni după desemnarea premierului

Președintele UDMR a afirmat că discuțiile privind susținerea unui viitor guvern pot avea loc doar după desemnarea oficială a unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Până atunci, Kelemen Hunor consideră că România trebuie să găsească rapid o formulă guvernamentală care să asigure o majoritate stabilă sau, în lipsa acesteia, un guvern capabil să gestioneze perioada de tranziție.

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