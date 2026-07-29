Terapia, prima companie farmaceutică din România autorizată să desfășoare un program de calificare pentru operatori chimiști (P)

Terapia - o companie SUN PHARMA, cea mai importantă companie de medicamente specialități, generice și produse OTC din România, marchează o premieră pentru industria farmaceutică din România, devenind prima companie farmaceutică autorizată să desfășoare un program de calificare pentru meseria de OPERATOR CHIMIST.

Programul, autorizat de Comisia de Autorizare a Județului Cluj, din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, reprezintă un nou pas în strategia companiei de dezvoltare a resursei umane și de formare a viitorilor specialiști din industria farmaceutică.

Prin această inițiativă, Terapia oferă angajaților săi oportunitatea de a obține o calificare într-o meserie recunoscută la nivel național. La finalul perioadei de pregătire, participanții care promovează examenul de absolvire vor obține certificatul de calificare emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, devenind calificați în meseria de “Operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure”.

Programul completează investițiile constante ale companiei în educație și dezvoltare profesională, alături de implicarea de durată în programele de învățământ dual și în alte inițiative dedicate pregătirii noilor generații de profesioniști:

„Industria farmaceutică are nevoie de oameni bine pregătiți, iar noi considerăm că responsabilitatea unei companii puternice este să contribuie activ la formarea lor. La Terapia am ales să investim constant în oameni, în dezvoltarea competențelor și în crearea unor oportunități reale de calificare și evoluție profesională. Nu ne-am limitat la a căuta specialiști pe piață, ci ne-am asumat responsabilitatea de a-i forma, prin investiții susținute, programe de dezvoltare și inițiative care creează valoare pe termen lung. Programul de calificare completează investițiile pe care le facem deja de ani de zile în dezvoltarea viitorilor profesioniști ai industriei farmaceutice, alături de programele de învățământ dual și de parteneriatele strategice cu cele mai importante universități din Cluj-Napoca. Formarea specialiștilor nu este doar o investiție în compania noastră, ci o investiție în competitivitatea și viitorul industriei farmaceutice din România.”, a declarat Dr. Dragoș Damian, CEO Terapia – o companie SUN PHARMA.

Prin acest proiect de pionierat, Terapia își reconfirmă angajamentul de a investi în oameni, de a susține dezvoltarea profesională continuă și de a contribui la consolidarea unei industrii farmaceutice performante, bazate pe competență, responsabilitate și inovație.

Prima serie a programului de formare profesională va începe în această lună, iar participanții vor susține examenul de absolvire la finalul perioadei de pregătire.

Despre Terapia

Terapia - o companie SUN PHARMA, este cel mai mare producător de medicamente din România. Din luna martie 2015, a devenit parte a Sun Pharma, o organizație bazată pe cercetare și dezvoltare care reunește 42 de situri de producție, în care se fabrică peste 2.000 de medicamente inovative, generice si OTC ce sunt distribuite în peste 100 de țări, prin implicarea a mai mult de 32.000 de angajați la nivel global.



