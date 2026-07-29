Emil Boc, de Ziua Imnului Național: „Imnul național se cinstește prin fapte, nu prin cât de tare îl cânți!”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Imnului Național al României, subliniind că „Deșteaptă-te, române!” nu este o chemare la război, ci un apel la trezirea conștiinței naționale, la unitate și la apărarea libertății.

Cu ocazia Zilei Imnului Național al României, primarul Clujului, Emil Boc, a transmis că „Deșteaptă-te, române!” nu reprezintă o chemare la război, ci un îndemn la trezirea conștiinței naționale, la unitate și la apărarea libertății. | Foto: capturi video / Facebook - Emil Boc

Cu ocazia Zilei Imnului Național al României, primarul Clujului, Emil Boc, a transmis că „Deșteaptă-te, române!” nu reprezintă o chemare la război, ci un îndemn la trezirea conștiinței naționale, la unitate și la apărarea libertății.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei organizate pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino, din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”.

„Imnul ne aduce împreună”

În discursul său, Emil Boc a vorbit despre rolul simbolurilor naționale într-o societate tot mai divizată.

„Există, în vremurile în care trăim, foarte multe momente care ne dezbină. Suntem extrem de diferiți din foarte multe puncte de vedere. Și totuși, într-o asemenea lume, oameni de la câteva zeci până la câteva zeci de mii se ridică în picioare și cântă sau ascultă imnul național al țărilor. Cât timp mai avem o asemenea formă de respect, mai avem viitor”, a afirmat primarul.

Libertatea și unitatea, valorile comune ale imnurilor naționale

Edilul a susținut că, indiferent de țară, imnurile naționale au două teme comune: libertatea și unitatea.

Potrivit acestuia, aceste simboluri reprezintă legătura dintre generațiile care au obținut libertatea și cele care au responsabilitatea de a o păstra. În discursul său, Boc a oferit exemple din imnurile Statelor Unite, Franței, Italiei, Germaniei și Spaniei, arătând că fiecare reflectă momente definitorii din istoria acelor state și valorile care le-au unit.

„Deșteaptă-te, române” este un apel la trezirea conștiinței

Primarul Clujului a respins ideea că imnul României ar reprezenta o chemare la luptă.

„«Deșteaptă-te, române!» nu este neapărat o chemare la război. Este un îndemn la trezire națională, la o conștiință națională care trebuie să fie vie”, a spus Emil Boc.

Acesta a adăugat că românii trebuie să fie „treji, responsabili și uniți” în fața provocărilor actuale, acestea fiind, în opinia sa, valorile pe care le transmite imnul național.

„România are nevoie de eroi obișnuiți”

În încheiere, Emil Boc a afirmat că respectul față de imnul național nu se măsoară prin felul în care este cântat, ci prin modul în care sunt respectate valorile pe care acesta le inspiră.

Edilul a arătat că România are nevoie de „eroi obișnuiți”: profesori, medici, voluntari, funcționari publici și de toți cei care își îndeplinesc cu responsabilitate datoria față de comunitate.

Ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României a avut loc pe platoul din fața Centrului de Cultură Urbană Casino, din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, și a reunit reprezentanți ai autorităților locale, militari și clujeni veniți să marcheze această zi.

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