Lucrările nu se opresc la metroul Clujului. Vor începe investigațiile arheologice în centru.

Lucrările continuă la metroul Clujului, chiar dacă în ultimele două luni, ritmul vizibil în teren a părut mai lent, constructorul s-a axat, în mare parte, pe proiectate și coordonare tehnică.

Continuă lucrările la metroul Clujului | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj

Constructorul Metroului din Cluj Gülermak a explicat că lucrările de la metrou nu s-au oprit și că în ultimele două luni proiectul a continuat, în mare parte, cu partea de proiectare.

Lucrările nu au încetinit la metroul Clujului

„Activitatea principală s-a mutat acolo unde nu se vede din exteriorul șantierului: în proiectare, coordonare tehnică și analiză geotehnică. Magistrala I de metrou Cluj este un proiect de infrastructură subterană de complexitate tehnică ridicată. În această fază, nu utilajele de forare au fost în prim-plan, ci stațiile de lucru CAD & BIM (proiectare - n. red.). Chiar dacă pe șantier se lucra la pereții mulați, partea decisivă s-a jucat în proiectare: am coordonat soluțiile tehnice care asigură siguranța execuției și am avansat cu proiectarea secțiunii 2”, a anunțat Gülermak, miercuri, 29 iulie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook - Magistrala I de Metrou Cluj.

Lucrările avansează la metroul Clujului | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj.

Investigații arheologice în zona centrală pentru metroul Clujului

Totodată, Gülermak a mai anunțat că, pentru proiectul metroului din Cluj, în perioada următoare va demara investigațiile arheologice în zona centrală.

Potrivit constructorului, studiile geotehnice inițiate în etapa de proiectare continuă să fie dezvoltate și rafinate progresiv, în conformitate cu cerințele fazei de execuție a lucrărilor.

Au fost revizuite datele geotehnice complete obținute anterior de-a lungul traseului metroului, împreună cu rezultatele lucrărilor planificate de verificare și investigație detaliată realizate în etapa de execuție, proces care i-a permis constructorului să rafineze în continuare modelul geotehnic.

Studiile geotehnice, esențiale pentru utilajele cu care se va săpa la metrou

„Studiile stau la baza definirii parametrilor de operare ai TBM-ului («cârtițele» - n. red), în concordanță cu condițiile geotehnice estimate de-a lungul traseului. Am consolidat datele geotehnice colectate în diferitele etape ale proiectului pentru zona puțului de lansare și am finalizat analizele specifice etapei de execuție”, a mai precizat constructorul.

Proiectarea a avansat la stațiile viitorului metrou al Clujului

Gülermak a continuat ridicările topografice (măsurători pe teren) necesare elaborării proiectului tehnic detaliat al stațiilor de metrou.

„Am avansat cu documentațiile de proiectare pentru secțiunea 2. Până în prezent, documentațiile DTAC (Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire - n. red.) și PTE (Proiect Tehnic de Execuție - n. red.) pentru puțul de lansare și CC2 (zona ce unește Stația Teilor de puțul de lansare al TBM-urilor - n. red.) au fost aprobate, iar documentația DTAC pentru tronsonul de tunel a fost, de asemenea, aprobată. În paralel, documentațiile DTAC pentru stațiile S1, S3, S4 și S6, precum și pentru CC1, au fost finalizate și depuse, aflându-se în prezent în proces de aprobare”, a explicat constructorul.

Timpul investit în proiectare reduce riscurile din faza de construire

Gülermak a mai spus că ritmul aparent mai lent aparent mai lent al activităților vizibile din teren reflectă responsabilitatea cu care pregătește fiecare etapă de execuție la proiectul metroului Cluj.

„Într-un proiect de această amploare, timpul investit în proiectare, verificare și coordonare reduce riscurile din faza de construire și contribuie decisiv la siguranța, calitatea și durabilitatea investiției”, a mai precizat constructorul.

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