Parlamentul intră în vacanță. Bolojan, premier până în toamnă?

România ar putea funcționa cu un guvern interimar, condus până în toamnă de Ilie Bolojan, în condițiile în care de miercuri începe vacanța parlamentară. Totuși, opțiunea unui executiv ce ar putea fi învestit într-o sesiune extraordinară a Parlamentului nu este exclusă.

Parlamentul intră în vacanță. Bolojan, premier până în toamnă?|Foto: gov.ro

Marți este ultima zi în care președintele Nicușor Dan poate desemna un premier în contextul în care din 1 iulie Parlamentul intră în vacanță.

La începutul săptămânii, președintele Senatului Mircea Abrudean (PNL) semnala că, în actuala criză politică, președintele României trebuie să vină cu o soluție.

„Parlamentul poate să învestească un guvern în 24 de ore, dacă partidele se înțeleg”, sublinia Mircea Abrudean.

Însă, negocierile dintre partide au ajuns în impas: PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta Siegfried Mureșan. În lipsa unui acord asupra unei formule de guvernare care să poată aduna majoritatea necesară în Parlament, interimatul lui Ilie Bolojan la șefia Guvernului s-ar putea prelungi.

Parlamentul intră în vacanță. Bolojan, premier până în toamnă?

Președintele Nicușor Dan a solicitat partidelor politice să vină cu o soluție înainte de vacanța parlamentară. Solicitarea făcută de șeful statului vine în contextul riscurilor pentru România în ceea ce privește termenele asumate pentru reformele din PNRR.

În lipsa unui consens, scenariul în care Guvernul interimar va continua să conducă țara până la reluarea sesiunii parlamentare, în septembrie, devine tot mai plauzibil.

Sesiune extraordinară a Parlamentului pentru învestirea unui nou Guvern

Vacanța parlamentară nu înseamnă însă că șansele învestirii unui nou Guvern în iulie scad.

Potrivit Constituției, Parlamentul se poate reuni în sesiune extraordinară la cererea președintelui României, a birourilor permanente sau a cel puțin unei treimi dintre parlamentari.

Opțiunea a fost amintită și de vicepreședintele liberal Siegfried Mureșan, candidatul propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier:

„Având în vedere că un Guvern demis nu poate da ordonanțe de urgență, va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Mă aștept ca, în următoarele săptămâni, Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui Guvern”, a explicat, marți, Siegfried Mureșan, potrivit Agerpres.ro

Siegfried Mureșan a reiterat că la acest moment sunt două variante ipotetice: Guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier și Guvern minoritar PNL, UDMR, USR.

Astfel, un nou executiv ar putea fi votat în timpul verii, dacă partidele reușesc să negocieze o majoritate clară.

Pe lângă fondurile PNRR, legea salarizării unitare reprezintă un alt subiect fierbinte ce trebuie asumat: la finalul lunii mai, Administrația Prezidențială anunță un acord politic între PSD-PNL-USR-UDMR, pentru adoptarea legii salarizării în sectorul public.

„Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie”, anunța atunci Administrația Prezidențială.

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