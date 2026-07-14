O nouă rundă de negocieri pentru depășirea blocajului politic și soluții de compromis: patru guverne până în 2028

Preşedintele Nicuşor Dan ar urma să îi convoace din nou la Palatul Cotroceni pe liderii fostei Coaliţii la finalul acestei săptămâni. Varianta luată în calcul, propusă inițial de liderul UDMR, Kelemen Hunor, vizează formarea a patru guverne succesive până la alegerile parlamentare din 2028.

O nouă rundă de negocieri pentru depășirea blocajului politic și soluții de compromis: patru guverne până în 2028| Foto: presidency.ro

După revenirea președintelui Nicușor Dan în țară, miercuri seara, șeful statului ar putea convoca o nouă întâlnire cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, joi sau vineri, potrivit unor surse politice citate de Antena3CNN.

Cu toate acestea, în prezent nu există semnale că negocierile ar putea duce la o soluție pentru formarea unei majorități stabile.

O nouă rundă de negocieri pentru depășirea blocajului politic și soluții de compromis: patru guverne până în 2028

Potrivit acelorași surse, singura variantă care mai este luată în calcul este cea propusă de președintele UDMR, Kelemen Hunor, privind formarea a patru guverne succesive până la alegerile parlamentare din 2028.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor a propus luni, într-un interviu pentru Digi24, formarea unui „guvern de armistițiu”, cu durată limitată, care să permită adoptarea măsurilor urgente privind PNRR, SAFE și bugetul.

„O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive", a declarat Kelemen Hunor.

După guvernul de armistițiu ar urma două guverne minoritare (unul de stânga și unul de dreapta) și unul tehnocrat, care să pregătească alegerile din 2028, în viziunea liderului UDMR.

Conform surselor citate, în prezent nu există alte variante pertinente pentru ieșirea din blocajul politic. Un alt scenariu ipotetic ar presupune o ruptură în AUR, care să schimbe actuala configurație parlamentară, însă o astfel de posibilitate nu este luată în calcul în prezent.

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