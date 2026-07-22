Premieră în Europa: Franța interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani

Franța este prima țară din Europa care interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani.

Premieră în Europa: Franța interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani | Foto: pixabay.com

Parlamentul francez a adoptat marți definitiv un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 15 ani, o premieră în Europa.

Măsură urmează să intre în vigoare în septembrie și vizează protecția pentru sănătatea copiilor și adolescenților, transmite AFP, citată de Agerpres.ro

Premieră în Europa: Franța interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani

După votul anterior al Senatului, Adunarea Națională a adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă.

Această lege impune platformelor să implementeze sisteme de verificare a vârstei, o măsură care a stârnit controverse.

„Franța deschide calea în Europa pentru protecția copiilor noștri, a adolescenților noștri. Vom continua”, a salutat adoptarea actului normativ președintele francez Emmanuel Macron.

Legea va intra în vigoare rapid, de la 1 septembrie pentru conturile noi și de la 1 ianuarie pentru conturile existente. Actul normativ nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. În schimb, platformele de social media vor trebui să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe simultan, pentru a le oferi utilizatorilor o opțiune.

În aprilie, Comisia Europeană a prezentat de asemenea o aplicație paneuropeană de verificare a vârstei, iar soluții private sunt în curs de dezvoltare.

CITEȘTE ȘI:

Australia interzice accesul copiilor și adolescenților până la 16 ani pe rețelele de socializare

„Noi, francezii, peste patru luni vom trebui toți să ne dovedim vârsta. Dacă aveți sub 15 ani, contul va fi închis”, a explicat presei ministrul delegat pentru digitalizare, Anne Le Henanff.

Legea prevede şi interzicerea telefoanelor mobile în liceu

Aceeași lege interzice și telefoanele mobile în licee, interdicție deja valabilă în Franța în învățământul primar, dar excepții vor putea fi incluse în regulamentele interne ale instituțiilor de învățământ.

Franța a decis adoptarea unei astfel de legi după înmulțirea avertismentelor despre efectele nocive pe care le au asupra copiilor și adolescenților rețelele de socializare, ce le captează excesiv atenția și îi pot expune unor conținuturi problematice.

După Franța, și alte țări europene iau în considerare adoptarea unei legislații de acest fel.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: