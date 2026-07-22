Premierul ungar Peter Magyar îl provoacă pe Viktor Orban la o „dezbatere publică reală”, la tabăra de vară de la Băile Tușnad: „Nu fiți lași!”

Premierul ungar Peter Magyar l-a provocat, marți, pe predecesorul său, Viktor Orban, la o dezbatere „reală” în cadrul taberei de vară de la Băile Tușnad.

Premierul ungar Peter Magyar îl provoacă pe Viktor Orban la o „dezbatere publică reală”, la tabăra de vară de la Băile Tușnad: „Nu fiți lași!”| Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

În timpul unei intervenții în parlamentul de la Budapesta, premierul ungar Peter Magyar l-a provocat pe predecesorul său, Viktor Orban, la o dezbatere, relatează MTI.

Într-o referire la tabăra de vară de la Băile Tușnad, din Transilvania, cunoscută și sub numele de Tusvanyos, Magyar a notat că este firesc să se aștepte ca acolo să aibă loc dezbateri publice reale, întrucât contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinți pentru organizarea acesteia, adăugând că el este pregătit să participe.

Premierul ungar Peter Magyar îl provoacă pe Viktor Orban la o „dezbatere publică reală”, la tabăra de vară de la Băile Tușnad: „Nu fiți lași!”

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a declarat el, exprimându-și speranța că Orban își va „găsi curajul” și că va accepta o dezbatere publică, eventual chiar la tabăra din Transilvania.

Fondatorul transilvănean al Tusvanyos, Tibor T. Toro, a afirmat că, în opinia sa, în cadrul taberei de vară există loc atât pentru reprezentanți ai guvernului ungar, cât și pentru dezbateri deschise și substanțiale și că organizatorii speră ca, anul viitor, discuțiile să aibă loc în prezența acestora.

„Ca urmare a impactului încă neclarificat al schimbărilor politice majore din Ungaria, reprezentanții partidului de guvernământ nu vor participa la evenimentul din acest an, deși ne-am fi dorit să le oferim un forum unde să fi putut avea loc o dezbatere substanțială între putere și opoziție'”, a spus Toro, într-un interviu acordat portalului local de știri Kronika, menționează sursa citată.

Deși nu mai e premier, Viktor Orban va susține discursul tradițional la școala de vară de la Tușnad, eveniment la care premierul Peter Magyar nu a fost invitat.

Ediția cu numărul 35 a școlii de vară se desfășoară în perioada 21 - 26 iulie. Evenimentul include dezbateri politice și culturale, iar fostul premier Viktor Orban este așteptat să-și susțină tradiționalul discurs sâmbătă, 25 iulie.

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