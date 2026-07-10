Miza lui Bolojan, președinția României? Dezvăluirile lui Alin Tișe: „Există un instinct al celor care vor să rămână la putere. Agenda personală a unui lider este impusă partidului”.

Fără un guvern timp de mai bine de două luni, România rămâne captivă jocurilor partinice de putere. Alin Tișe critică în termeni duri deciziile PNL și vorbește deschis despre conflictele din partid și miza lui Bolojan pentru prezidențiale: „Unii vor să rămână la butoane, la ciolan”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Miza lui Bolojan, președinția României? Dezvăluirile lui Alin Tișe: „Există un instinct al celor care vor să rămână la putere. Agenda personală a unui lider este impusă partidului”.| Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Declarații explozive făcute de liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care spune că lupta pentru putere a prevalat peste interesele țării.

„Trebuie să dăm țării un Guvern de mai bine de 50 de zile.

Trebuie să ne situăm deasupra vremurilor și a certurilor politice, dând țării un Guvern, după care nimic nu ne oprește pe noi, PNL, să rămânem în opoziție, dacă asta ne dorim”, spune președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, într-un dialog cu jurnalista Sorina Matei pentru emisiunea „Off the Record”.

De altfel, Tișe vorbește și despre „instinctul” liderilor de a rămâne la putere:

„Ilie Bolojan nu e șeful meu”, declară liberalul clujean Alin Tișe.

Miza lui Bolojan, președinția României? Dezvăluirile lui Alin Tișe: „Există un instinct al celor care vor să rămână la putere. Agenda personală a unui lider este impusă partidului”.

„Există această dualitate: cei care recunosc că partidul trebuie să fie la putere și asta își doresc, și dorința unor lideri care consideră că, dacă rămân în opoziție, vor crește electoral și vor obține în 2028 un scor atât de important încât agenda lui personală încearcă să o impună partidului, spunând: «Dacă eu voi crește și voi fi acel Mesia care va avea 30%, și partidul va veni cu mine și va crește tot 30%, atunci să vedeți funcții și cum vom guverna singuri»”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj pentru sursa citată.

PNL se confruntă cu o luptă internă între aripa Bolojan, care susține trecerea liberalilor în opoziție și respinge o nouă guvernare cu PSD, și gruparea „conservatoare” care susține necesitatea instalării unui guvern pentru ieșirea din criza politică.

„Bolojan nu este șeful meu”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a denunțat „conducerea prin frică” și a arătat că PNL nu a reușit să aleagă la conducerea formațiunii oameni legitimați de vot, periclitând principiul meritocrației:

„Dacă ar fi să mă refer la Ilie Bolojan, mă gândesc la colegul meu care acum 20 de ani era prefect de Bihor când eu eram prefect în județul Cluj.

Pentru mine, Ilie Bolojan nu este șeful meu. Este un om care, inclusiv prin votul meu și munca mea și a colegilor din partid, a ajuns să conducă acest partid, dar el nu este șeful nostru.

Eu nu sunt subordonat domnului Ilie Bolojan din punct de vedere politic, ci sunt subordonat administrativ pentru treburile interne al unui partid. Mie nu îmi poate induce această idee de frică. Acest partid apaține în egală măsură tuturor membrilor săi.

Însă frica de care vorbeam este de a nu fi promovat în funcții și iată pe cine au promovat în conducerea partidului, adică contrariul a ceea ce susținea Ilie Bolojan, care spunea că partidul trebuie reformat, aduși oameni cu voturi în spate, care au legitimitatea votului. N-au găsit în tot partidul 3 – 5 oameni cu voturi care să conducă formațiunea, au numit oameni care erau după cum îi dorea Ilie Bolojan și fără să fie legitimați de vot. Atunci când era președinte de Consiliu Județean vorbea despre meritocrație...”, a explicat liberalul Alin Tișe.

Criza politică, întreținută de disputa dintre partide

Tișe a avertizat că prelungirea crizei politice are consecințe economice grele pentru România și plasează PNL într-o relație incertă față de propriii alegători. Președintele Consiliului Cluj semnalează modul în care conducerea partidului dă dovadă de inconsecvență: PNL susține oficial că se află în opoziție, dar continuă să exercite puterea prin intermediul guvernului interimar.

„Există un instinct al celor care vor să rămână la putere, cu alte cuvinte la butoane, la ciolan, și care nu știu cum să facă să rămână acolo. Există un instinct al celorlalți, care se gândesc cum să scape din această guvernare și de consecințele ei. Nu există instinctul conservării și al apărării principiilor unui stat”, a explicat Alin Tișe în interviul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: