Incendiu la un bloc de pe strada Fântânele: apartamente afectate de fum și două autoturisme distruse. Zeci de locatari s-au autoevacuat.

Zeci de locatari ai unul bloc de pe strada Fântânele din cartierul Grigorescu s-au autoevacuat în urma unui incendiu izbucnit la o ghenă de gunoi, care s-a extins ulterior la fațada imobilului. Mai multe apartamente au fost afectate de fum.

Incendiu la un bloc de pe strada Fântânele: apartamente afectate de fum și două autoturisme distruse. Zeci de locatari s-au autoevacuat.|Foto: ISU Cluj

Intervenție de urgență, în noaptea de marți spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Fântânele din municipiul Cluj-Napoca.

Incendiu la un bloc de pe strada Fântânele: apartamente afectate de fum și două autoturisme distruse. Zeci de locatari s-au autoevacuat.|Foto: ISU Cluj

Incendiul a izbucnit inițial la o ghenă de gunoi, însă flăcările s-au extins ulterior la fațada imobilului: două autoturisme parcate au fost distruse.

Incendiu la un bloc de pe strada Fântânele: apartamente afectate de fum și două autoturisme distruse. Zeci de locatari s-au autoevacuat.

„Solicitarea a venit în jurul orei 02.00, iar odată ajunși la fața locului pompierii au constatat faptul că incendiul era extins la două autoturisme parcate, precum și la fațada unui bloc, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați”, informează, miercuri, ISU Cluj.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, autoplatforma și două ambulanțe SMURD, iar intervenția a durat mai bine de 3 ore.

Incendiul a izbucnit inițial la o ghenă de gunoi, însă flăcările s-au extins ulterior la fațada imobilului: două autoturisme au fost distruse|Foto: ISU Cluj

Potrivit sursei citate, ghena de gunoi era poziționată în imediata vecinătate a unui supermarket, care a fost inundat cu fum.

De asemenea, 6 apartamente din blocul de locuințe au fost afectate de fum, astfel că peste 60 de persoane s-au autoevacuat ca măsură de precauție.

În urma evenimentului nu au existat victime.

„Forțele noastre au stins incendiul în limitele găsite, acesta izbucnind, cel mai probabil, din cauza unei țigări aruncate în ghena de gunoi, unde erau depozitate numeroase materiale combustibile, cum ar fi cartoane și diverse deșeuri”, arată Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

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