Vreme instabilă cu maxime de 25 de grade, ploi și vijelii. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se răcește ușor, se vor semnala averse torențiale și vijelii, iar maximele nu vor depăși 25 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 22 iulie| Foto: monitorulcj.ro

Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara, astfel că temperaturi în scădere se vor semnala mai ales în zona Munteniei, a Dobrogei, în estul Olteniei, în Moldova și Transilvania. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În celelalte regiuni, fenomenele specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse.

Temperaturile maxime se vor situa între 19 - 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 - 18 grade Celsius.

În Cluj, cerul va fi preponderent înnorat, cu șanse ridicate de precipitații și episoade de averse. Vremea va fi în general instabilă, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului și pe durata ploilor.

Maxima termică nu va depăși 25 de grade Celsius, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

Vremea se va menține capricioasă și în zilele următoare, perioadele de instabilitate atmosferică vor alterna cu vremea însorită, în timp ce temperaturile maxime vor varia între 22 – 29 de grade Celsius.

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