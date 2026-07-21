Sănătatea Cluj a transferat un jucător de la o formație din cupele europene!

Sănătatea Cluj a anunțat transferul jucătorului Joseph Aidoo (21 de ani) de la MŠK Žilina, locul 4 din Slovacia.

Joseph Aidoo, noul transfer de la Sănătatea Cluj | Foto: CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca Facebook

Sănătatea Cluj a anunțat transferul jucătorului Joseph Aidoo (21 de ani) de la MŠK Žilina, locul 4 din Slovacia.

Fotbalistul african fusese transferat de către slovaci în urmă cu un an chiar de la Sănătatea Cluj. Evoluțiile sale, se pare, nu au convins, astfel că jucătorul se întoarce în România în această vară.

„Experiența acumulată peste hotare îl aduce înapoi acasă, pregătit să contribuie la obiectivele echipei și să îmbrace din nou tricoul alb-verde. Bine ai revenit, Joseph! Îți dorim mult succes, sănătate și cât mai multe realizări alături de Sănătatea Cluj!”, a anunțat clubul ardelean.

MŠK Žilina a încheiat sezonul trecut pe locul patru în Slovacia, însă a cucerit Cupa și a început sezonul în preliminariile Europa League. A fost eliminată de Hajduk Split, astfel că își continuă drumul european în preliminariile Conference League, acolo unde vor da piept cu polonezii de la Katowice.

Aidoo și-a început cariera în țara sa natală, la Žilina Africa, iar până să ajungă la Sănătatea Cluj a mai evoluat la Westerlo (Belgia) și Skanste (Letonia).

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