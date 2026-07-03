România, al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE în primele trei luni din 2026

Grecia și România au avut cele mai ridicate deficite de cont curent din UE, în primul trimestru al anului.

România, al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE în primele trei luni din 2026|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

România a avut al doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2026, de 5,3 miliarde de euro, fiind devansată doar de Grecia – minu 6,6 miliarde de euro, în timp ce excedentul de cont curent al UE a crescut la 113,4 miliarde de euro (2,4% din PIB), arată datele publicate vineri de oficiul european de statistică Eurostat.

România, al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE în primele trei luni din 2026

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 113,4 miliarde de euro (2,4% din PIB) în primul trimestru din 2026, după un plus de 99,2 miliarde de euro (2,1% din PIB) în precedentele trei luni și un surplus de 104,9 miliarde de euro (2,3% din PIB) în primul trimestru din 2025, potrivit sursei citate.

În primele trei luni din acest an, 16 state membre UE au înregistrat excedent de cont curent (datele pentru Franța nu sunt disponibile), pe primele locuri fiind:

*Germania - 61,8 miliarde de euro,

*Țările de Jos - 26,3 miliarde de euro,

*Irlanda - 17,4 miliarde de euro,

*Danemarca - 9,2 miliarde de euro,

*Spania - 8,9 miliarde de euro,

*Suedia - 8,8 miliarde de euro

*Austria - 7,3 miliarde de euro.

Alte 10 țări membre, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent, potrivit Eurostat.

România a avut al doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană – minus 5,3 miliarde de euro|Sursa: Eurostat

Astfel, în primul trimestru din 2026, țările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost:

*Grecia - minus 6,6 miliarde de euro,

*România - minus 5,3 miliarde de euro,

*Croația - minus 3,4 miliarde de euro

*Bulgaria - minus 2,4 miliarde de euro.

În primele trei luni din 2026, UE a înregistrat excedente de cont curent pe relația cu:

*Marea Britanie (72,8 miliarde de euro),

*Elveția (38,7 miliarde de euro),

*Brazilia (11,1 miliarde de euro),

*Canada (10,1 miliarde de euro),

*Hong Kong (6,9 miliarde de euro),

*Rusia (3,5 miliarde de euro)

*Japonia (3,2 miliarde de euro).

Deficite au fost pe relația cu China (minus 66,3 miliarde de euro), SUA (15,8 miliarde de euro), centrele financiare offshore (1,5 miliarde de euro) și India (minus 1,1 miliarde de euro).

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