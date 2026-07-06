Vreme instabilă cu maxime de 26 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă, nu vor lipsi aversele și descărcările electrice, iar maximele termice ajung la 26 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 6 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Luni, 6 iulie, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai ales în a doua parte a zilei și noaptea când se vor semnala perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și cu totul izolat de peste 20…30 l/mp. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 - 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 - 22 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, însă vor fi posbile averse și șanse crescute de precipitații, astfel că cerul va fi marcat de înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului, dar și pe parcursul episoadelor de precipitații.

Maxima termică va ajunge la 26 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 15 grade Celsius.

În zilele următoare, temperaturile maxime vor alterna între 24 – 28 de grade Celsius, cu șanse ridicate de precipitații și vreme instabilă.

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