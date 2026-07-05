INS: Tot mai puțini români aleg trenul. Scădere de aproape 9% în doar un an

Transportul feroviar din România a înregistrat un nou recul la începutul acestui an. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în primul trimestru din 2026, numărul pasagerilor care au călătorit cu trenul a scăzut cu 8,8% față de aceeași perioadă din 2025.

Tot mai puțini români aleg trenul. Scădere de aproape 9% în doar un an |Foto: monitorulcj.ro

Conform INS, citat de Agerpres.ro, transportul feroviar de pasageri continuă să piardă călători. În primul trimestru al anului 2026, 14,679 milioane de persoane au circulat cu trenul în România, cu 8,8% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Statisticile arată că și parcursul pasagerilor, indicator care reflectă distanța totală parcursă, a înregistrat un declin de 9,3% față de primul trimestru din 2025. Din totalul călătorilor, 14,625 milioane au utilizat trenurile pentru curse interne, în timp ce doar 54.000 au călătorit pe rute internaționale.

Nici transportul feroviar de mărfuri nu a avut o evoluție pozitivă. În primele trei luni ale anului au fost transportate 8,973 milioane de tone de marfă, în scădere cu 0,7% comparativ cu perioada similară din 2025. Aproximativ 78,3% din volumul total a fost reprezentat de transportul național. Cu toate acestea, parcursul tarifar al mărfurilor a crescut cu 2,3%, susținut în principal de transportul internațional, care a înregistrat un avans de 16,4%.

Cele mai mari ponderi în volumul total al mărfurilor transportate au fost deținute de cocsul și produsele rafinate din petrol (26,2%), urmate de cărbune, lignit, țiței și gaze naturale (18,7%).

Datele INS indică și o evoluție mixtă a indicatorilor tehnico-economici din transportul feroviar. Viteza medie comercială a trenurilor de marfă a crescut cu 35,3%, iar numărul vagoanelor încărcate intrate din străinătate a avansat cu 33,3%. De asemenea, au fost consemnate creșteri ale parcursului locomotivelor și automotoarelor, precum și o ușoară îmbunătățire a vitezei medii comerciale a trenurilor de pasageri.

Pe de altă parte, numărul vagoanelor încărcate pe rețeaua CFR a scăzut cu 12,4%, iar parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă s-a redus cu 3,1%, ceea ce reflectă o diminuare a activității de transport intern.

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