Mai este foarte puțin până la rezultatele de la Bac. Ministerul Educației a anunțat câte lucrări mai sunt de corectat

Elevii care au susținut examenul de Bacalaureat sunt tot mai aproape de aflarea primelor rezultate. Ministerul Educației anunță că procesul de corectare este aproape gata, iar la unele probe evaluarea s-a încheiat deja.

Ministerul Educației a anunțat câte lucrări mai sunt de corectat | Foto: pixabay.com

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat într-o postare pe pagina sa de socializare situația actualizată a evaluării lucrărilor din sesiunea de vară a Bacalaureatului.

Potrivit acestuia, la proba de Limba și literatura română toate lucrările au fost deja evaluate, procesul fiind finalizat în proporție de 100%. La proba obligatorie a profilului, respectiv Matematică sau Istorie, evaluarea este aproape încheiată. Au fost corectate 99,9% dintre lucrări, iar în toată țara au mai rămas doar 208 evaluări. Foarte aproape de final este și evaluarea la proba la alegere a profilului și specializării, unde au fost corectate 99,2% dintre lucrări. În prezent, profesorii mai au de evaluat 1.980 de lucrări.

Singura probă unde procesul este încă în desfășurare într-un ritm mai lent este cea la Limba și literatura maternă. Aici au fost evaluate 78,1% dintre lucrări, iar 3.176 de evaluări sunt încă în lucru.

Lucrările, corectate printr-un sistem digitalizat

La fel ca anul trecut, și în această sesiune, toate lucrările sunt evaluate prin sistemul digitalizat introdus de Ministerul Educației la nivel național. După încheierea fiecărei probe scrise, lucrările sunt scanate în centrele de examen și încărcate pe platforma informatică a ministerului. Din acel moment, profesorii evaluatori nu mai primesc teze din propriul județ, ci lucrări repartizate aleatoriu din întreaga țară.

Sistemul a fost introdus pentru a elimina diferențele dintre centrele de evaluare și pentru ca toate lucrările să fie corectate în aceleași condiții, indiferent de județul în care a susținut examenul candidatul. Fiecare lucrare este evaluată independent de doi profesori. În cazul în care între cele două note apare o diferență mai mare decât limita prevăzută de metodologia examenului, platforma repartizează automat lucrarea către alți evaluatori. Nota finală este stabilită potrivit procedurii aprobate de Ministerul Educației.

Sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat a început în luna iunie cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Ulterior au urmat probele scrise, desfășurate în perioada 30 iunie - 3 iulie. Absolvenții de liceu au susținut examenul la Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii care au studiat în limbile minorităților naționale au susținut și proba la Limba și literatura maternă.

După finalizarea evaluării tuturor lucrărilor, notele vor fi centralizate, iar rezultatele vor fi publicate conform calendarului oficial al examenului.

Clujul vrea să își păstreze primul loc în țară

Și în acest an, așteptările sunt mari în județul Cluj, care s-a aflat constant printre cele mai performante județe la examenul de Bacalaureat.

La sesiunea din 2025, Clujul a înregistrat cea mai mare rată de promovare din România înainte de contestații, de 89,4%, ocupând primul loc la nivel național, iar după contestații rata de promovabilitate a peste pragul de 90%. Clujul domină de mai mulți ani clasamentul național al promovării la Bacalaureat.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 7 iulie.

După publicarea notelor, candidații care consideră că au fost nedreptățiți vor putea depune contestații, iar lucrările vor fi reevaluate prin aceeași platformă digitalizată utilizată și la prima corectare.

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