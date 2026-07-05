Patricia și Vlad Irimieș, campioni la școală și la tenis

Doi tineri din Cluj - frații Patricia și Vlad Irimieș - demonstrează că excelența are două fețe: tenis de performanță și media 10 la școală

Frații Patricia și Vlad Irimieș / Foto: arhivă personală

Tinerii jucători de tenis clujeni Vlad (13 ani) și Patricia (15 ani) Irimieș au reprezentat cu succes România la unul dintre circuitele internaționale recunoscute de tenis juvenil, Ten-Pro Global Junior Tour, desfășurat în perioada 27 iunie - 4 iulie 2026, la Budapesta.

Vlad a devenit vicecampion la categoria 13 ani, iar Patricia a jucat finala mică la 16 ani, fiind nevoită să abandoneze din cauza unei accidentări, deși conducea meciul. Dincolo de rezultatele sportive, cei doi încheie încă un an în care au excelat și la școală, ambii terminând anul cu media generală 10.

Patricia și Vlad, campioni pe teren și în afara lui / Foto: arhivă personală

Cei doi tineri sportivi clujeni - Patricia și Vlad Irimieș - au participat din nou cu succes la unul dintre cele mai cunoscute turnee internaționale de tenis juvenil, Ten Pro Global Junior Tour, desfășurat săptămâna trecută la Budapesta. Competiția a reunit peste 260 de tineri jucători de tenis din toată lumea și este una dintre cele mai importante etape ale circuitului internațional TEN-PRO pentru sportivii cu vârste între 10 și 16 ani.

După ce a depășit sportivi din Israel, China, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova, Vlad a cucerit titlul de vicecampion la categoria de vârstă U13, iar Patricia a fost nevoită să abandoneze finala mică, deși conducea meciul. Dincolo de performanțele sportive, cei doi au încheiat anul școlar cu media generală 10, demonstrând că excelența poate fi atinsă atât pe terenul de tenis, cât și în sala de clasă.

În ultimii ani, cei doi frați au reprezentat România în numeroase turnee internaționale, acumulând experiență și obținând rezultate care îi recomandă printre cei mai valoroși juniori ai generației lor.

Vlad, vicecampion după un turneu remarcabil



La numai 13 ani, Vlad a avut un parcurs foarte bun la categoria lui de vârstă. Meci după meci, a depășit adversari valoroși, demonstrând maturitate, ambiție și o forță de joc care l-au dus fără set pierdut până în finală, unde a cedat în fața unui jucător din Ucraina, multiplu finalist și campion în cadrul circuitului Ten-Pro, atât la categoria de vârstă U13, cât și la categorii mai mari de cârstă.

La capătul unei săptămâni excelente, tânărul sportiv clujean a devenit vicecampion Ten-Pro Hungary Bowl 2026, confirmând progresul constant din ultimii ani și faptul că se află printre jucătorii promițători ai generației sale.

„A fost un turneu destul de greu, am întâlnit jucători foarte buni și mă bucur că am reușit să joc bine, să câștig meciuri, dar și să îmi fac prieteni noi. Mi-aș fi dorit să câștig titlul, normal, dar sper că va fi mai bine data viitoare”, spune Vlad.

Tânărul sportiv clujean este vicecampion Ten-Pro Hungary Bowl 2026 / Foto: arhivă personală

Patricia, o victorie a voinței

Și Patricia a avut un parcurs foarte bun în competiția rezervată fetelor de 16 ani.

După mai multe victorii obținute în fața unor adversare din Norvegia, Ucraina, Republica Moldova, ea a ajuns în finala mică, unde a început foarte bine partida și a preluat conducerea încă din primul set.

Din păcate, o accidentare, care îi crease probleme și în ultimele săptămâni, s-a agravat în timpul turneului astfel încât, în ciuda efortului, a dorinței sale de a continua și a avantajului pe care îl avea pe tabelă, durerile au obligat-o să abandoneze. Chiar și așa, evoluția Patriciei a confirmat nivelul ridicat la care joacă și potențialul său de a concura cu succes în competițiile internaționale.

„Aș fi vrut să merg până la capăt, dar cred că acesta a fost unul dintre acele momente în care sănătatea trebuie pusă înaintea rezultatului. Am avut dureri mari, eu cred că mai puteam continua, dar la recomandarea medicului turneului am decis să nu forțez o accidentare mai gravă, așa că m-am retras. Imediat după întoarcerea la Cluj voi relua antrenamentele și voi reveni, cu siguranță, cât de curând pe teren, pregătită pentru următoarele turnee” - Patricia

Patricia, definiția ambiției și voinței / Foto: arhivă personală

Budapesta a fost încă o etapă importantă într-un drum care se anunță promițător și care confirmă că tenisul românesc are motive serioase de optimism.

Performanță pe teren și în afara lui

În spatele acestor rezultate se află ani de antrenamente, sute de ore petrecute pe teren și numeroase sacrificii. Cei doi tineri clujeni sunt legitimați la Napoca Tenis Club, Vlad antrenându-se sub coordonarea antrenorilor Alin Baciu, Radu-Tiberiu Șerban și George Naidin, iar Patricia sub îndrumarea lui Andras Szekely, fost jucător de tenis și antrenor al Gabrielei Ruse și al Anei Bogdan.

Într-un an în care au participat la numeroase competiții internaționale, au petrecut săptămâni întregi în deplasări și și-au continuat programul intens de pregătire, amândoi au încheiat anul școlar cu media generală 10.

Patricia – campioană pe teren și în educație

Patricia a început să joace tenis la vârsta de 8 ani, cu antrenorii de la Napoca Tenis Club – Alin Baciu, Radu-Tberiu Șerban și George Naidin - , iar din toamna anului trecut se antrenează sub îndrumarea lui Andras Szekely. La nici 16 ani, ea a câștigat și a urcat pe podium în numeroase turnee internaționale Ten-Pro, a obținut rezultate bune în competițiile Tennis Europe și este câștigătoare a unor turnee USTA desfășurate în Statele Unite.

La fel de impresionant este și parcursul său școlar. În urmă cu un an a fost admisă la Liceul cu Program Sportiv din Cluj cu media 9,89, a încheiat clasa a IX-a cu media generală 10, iar pe parcursul anului a obținut premii și mențiuni la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare la care a participat.



„Am încercat să demonstrez că sportul de performanță nu înseamnă rezultate slabe la școală. Vreau să continuu la același nivel, chiar dacă pentru un sportive e de foarte multe ori mult mai greu, pentru că trebuie să îmbine orele dedicate școlii și temelor cu antrenamentele, orele de pregătire fizică, ședințele de recuperare și multe altele. Dar cred că se poate.”, a declarat Patricia Irimieș.

Vlad – vicecampion internațional și elev de nota 10



Vlad are doar 13 ani, dar și-a construit deja un palmares frumos în tenisul juvenil. A început tenisul la 7 ani la același club și cu aceiași antrenori ca sora lui, iar titlul de vicecampion TEN-PRO Hungary Bowl 2026 se adaugă numeroaselor clasări pe podium și rezultatelor obținute în competițiile naționale și internaționale, confirmând progresul său constant și potențialul deosebit pentru tenisul de performanță.

Și în afara terenului, Vlad excelează. A încheiat clasa a VI-a cu media generală 10, a obținut mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, precum și premii la concursuri școlare naționale, regionale și județene.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: