Portar de Champions League la „U” Cluj! Cine este noul transfer al „studenților” și ce obiective are

Cu experiență în UEFA Champions League, Neofytos Michael este unul dintre transferurile cu care Universitatea Cluj speră să ridice nivelul echipei în noul sezon.

Portar de Champions League la „U” Cluj! Cine este noul transfer al „studenților” și ce obiective are / Foto: captură de ecran U Cluj- YouTube

Universitatea Cluj a adus în această vară un portar cu experiență la cel mai înalt nivel. Neofytos Michael, internațional cipriot în vârstă de 32 de ani, vine de la Pafos, echipă alături de care a jucat în UEFA Champions League, iar la Cluj spune că nu își propune doar să apere, ci și să pună umărul la îndeplinirea obiectivelor echipei. Goalkeeperul a bifat deja primele minute în tricoul Universității, în amicalul cu Újpest, din cantonamentul din Austria. Spune că adaptarea a fost una ușoară și că încă din primele zile a simțit că a ajuns într-un vestiar unit.

„Până acum totul merge foarte bine. Echipa m-a primit foarte bine și sunt foarte fericit că am ajuns aici. Primul meci este întotdeauna important, pentru că una este ce faci la antrenamente și alta este ritmul unui joc. M-am simțit confortabil și colegii m-au ajutat foarte mult”, a spus Michael.

Pentru portarul cipriot este prima experiență în afara fotbalului din Grecia și din țara natală, însă spune că nu a avut emoții înainte de a face acest pas. Înainte să semneze cu Universitatea, a vorbit cu Marinos Tzionis, fotbalist care evoluează în Superligă, și a vrut să afle cât mai multe despre campionatul românesc și despre Cluj.

„Nu am venit aici doar ca să trăiesc experiența fotbalului. Am venit să câștig trofee și să mergem cât mai departe în competițiile europene. Voi da 100% pentru ca echipa să își atingă obiectivele.”

Din fața lui Bayern, în poarta Universității. Ce spune portarul despre Dinamo Kiev

CV-ul noului portar al Universității este unul impresionant. În sezonul trecut a apărat pentru Pafos în UEFA Champions League și a avut ocazia să întâlnească adversari precum Bayern München, Juventus sau Olympiacos.

Spune că participarea în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa a fost visul său încă din copilărie.

„Cred că orice fotbalist visează să joace în Champions League. Când intri pe teren și îi vezi pe jucătorii lui Bayern lângă tine sau evoluezi pe stadionul lui Juventus sunt momente pe care nu le uiți. Mă simt privilegiat că am avut această șansă.”

Primul test european al Universității va fi împotriva lui Dinamo Kiev, adversar pe care Michael îl cunoaște deja. Sezonul trecut, Pafos, echipa din care vine portarul, a eliminat formația ucraineană, iar cipriotul a fost titular în ambele manșe.

„Dinamo Kiev este o echipă foarte puternică, dar și noi avem un lot bun. Suntem aici să luptăm și vom vedea ce se va întâmpla”, a spus portarul.

Neofytos Michael ar putea debuta oficial în tricoul Universității Cluj joi, 9 iulie, în prima manșă a dublei cu Dinamo Kiev, din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 16 iulie, pe Cluj Arena, iar experiența acumulată de portarul cipriot în UEFA Champions League ar putea fi unul dintre atuurile „Șepcilor Roșii” în fața unui adversar cu tradiție în competițiile europene.

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