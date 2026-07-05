Mario Camora, despre schimbările aduse de Antonio Folha la CFR Cluj: „A schimbat sistemul și modul în care jucăm”

Mario Camora susține că CFR Cluj traversează o perioadă de acomodare după instalarea lui Antonio Folha. Potrivit căpitanului, noul antrenor a venit cu un alt sistem de joc și cu principii diferite față de cele de până acum.

CFR Cluj traversează o perioadă de acomodare după instalarea lui Antonio Folha / Foto: CFR Cluj

Mario Camora, căpitanul de la CFR Cluj, spune că CFR Cluj are nevoie de timp pentru a se adapta stilului impus de Antonio Folha. După remiza, scor 1-1, cu Olimpija Ljubljana, căpitanul ardelenilor a explicat că schimbările sunt normale, mai ales în condițiile în care lotul a fost completat cu mai mulți jucători noi.

„Trebuie să ne cunoaștem mai bine între noi. Sunt mulți jucători noi, iar unii au venit mai târziu. Misterul a schimbat sistemul și modul în care jucăm. Fiecare antrenor are modul lui de a se apăra și de a ataca”, a declarat fundașul.

Fundașul este de părere că echipa este pe drumul cel bun, chiar dacă mai sunt multe lucruri de pus la punct până la startul sezonului. Camora a vorbit și despre remiza cu Olimpija Ljubljana. În opinia lui, rezultatul a contat mai puțin, important fiind că echipa a ieșit fără accidentări din al doilea amical al verii.

„Suntem pe un drum bun. Îi așteptăm și pe jucătorii noi să ajungă cât mai repede la un nivel fizic bun. Încet, încet, o să ne omogenizăm. A fost un meci greu, pe o vreme foarte caldă. Dar a fost un test reușit. Cel mai important este că nu s-a accidentat nimeni. Fizic suntem din ce în ce mai bine, chiar dacă mai sunt multe aspecte de pus la punct”, a declarat Camora.

„Feroviarii” mai au în program două amicale de verificare în Slovenia, contra lui FC Noah și Karpaty Lviv, înaintea debutului în noul sezon.

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