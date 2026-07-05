CFR Cluj, remiză cu Olimpija Ljubljana în al doilea amical al verii

CFR Cluj a bifat o remiză în al doilea amical al verii. Formația lui Antonio Folha a terminat 1-1 cu Olimpija Ljubljana, campioana Sloveniei.

CFR Cluj, remiză cu Olimpija Ljubljana în al doilea amical al verii / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a obținut o remiză în cel de-al doilea meci de pregătire din această vară. Formația pregătită de Antonio Folha a terminat la egalitate, scor 1-1, cu campioana Sloveniei, Olimpija Ljubljana, în cantonamentul din Slovenia. După victoria din primul amical, 2-0 cu Neftchi Baku, vicecampioana României a avut parte de un adversar mai puternic și a încheiat partida fără învingătoare.

Clujenii au deschis scorul prin Adrian Păun, iar slovenii au restabilit egalitatea înaintea finalului partidei. Antonio Folha a împărțit minutele între jucătorii din lot și a trimis în teren două formule diferite, așa cum se întâmplă de obicei în partidele de verificare.

Tehnicianul portughez a rulat aproape întregul lot. În prima repriză s-a bazat pe fundașul Mario Camora, mijlocașii Muhar și Korenica și atacanții Cordea, Biliboc și Adrian Păun. După pauză au evoluat fundașii Braun, Savic și Rocha, mijlocașii Djokovic și Perianu, dar și atacanții Sfait, Matei și Zahovic.

Pentru CFR Cluj urmează ultimele teste înaintea debutului oficial în noul sezon, în care feroviarii vor avea de disputat atât meciuri din SuperLigă, cât și în preliminariile cupelor europene.

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